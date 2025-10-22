Las panistas de Abasolo que “buscan el poder”

Abasolo, Guanajuato.- Las abasolenses Emelin Zaragoza Morales y Briseida Magdaleno González son los dos “cartas fuertes” que hay en el municipio, al resultar electas como consejeras estatales y tener la posibilidad de poder aparecer en las boletas de las elecciones del año 2027.

Pese a que el ser consejero estatal no tiene un sueldo, ni tampoco funciones en el Partido Acción Nacional de manera local, es decir, en el comité municipal, lo que se podría señalar es que si podría existir una injerencia futura en la designación de aspirantes a candidaturas.

En el caso de Abasolo, la “polémica” Briseida Magdaleno González, mejor conocida como “La China”, pese a ser exhibida a nivel nacional por la falta de grado educativo para ser la “rectora” o encargada de Itesa, ganó un espacio en el consejo estatal y se posicionó nuevamente en una estructura que tiene “foto”.

Briseida Magdaleno González, solamente señala que tiene licenciatura en derecho, fue diputada local, trabajó para el Instituto para el Desarrollo y la Atención de las Juventudes del Estado de Guanajuato-Educafinv, Instituto de la Juventud Guanajuatense, Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato, Tarjeta Mi Impulso GTO, líder Estatal de los jóvenes en PAN Guanajuato y Secretaría Particular del Gobernador, en atención ciudadana en giras.

La otra abasolense es Emelin Zaragoza Morales, siendo licenciada en comunicación; actualmente es la encargada de despacho en la Delegación Regional VI de la Secretaría de Educación de Guanajuato, con sede en Abasolo.

Además, Emelin, fue regidora en el periodo del ex alcalde Samuel Amezola Ceballos y es esposa del panista José Luis Orozco, quien fue removido como director general regional de la Secretaría del Nuevo Comienzo y anteriormente había sido secretario de ayuntamiento.

En ambos casos, tanto como Emelin como Briseida colaboran en cargos del gobierno estatal y ambas mantienen liderazgos en diversos grupos, al interior del PAN, donde podrían ser parte fundamental en las siguientes elecciones para la alcaldía o alguna diputación local y federal.