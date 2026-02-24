Regresan frío y lluvias a Guanajuato esta semana

Guanajuato, Gto.- Regresa el frío y la lluvia durante la última semana de febrero, afirmó el Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato (UG).

“A lo largo de la última semana de febrero, afectó un nuevo frente frío que vino desplazándose desde el norte del país hacia el centro. Esto provocó, durante el fin de semana, incrementos notables en las velocidades del viento y también descensos de temperatura”.

Valores mínimos cercanos a los 5 °C en diversas zonas del estado y presencia de heladas en las regiones más elevadas son las condiciones que persistirán debido a que el sistema frontal continúa influyendo en gran parte del territorio nacional, explicó el experto.

No obstante, a partir del jueves, se prevé que dicho sistema se aleje gradualmente, lo que permitiría un incremento en las temperaturas, sobre todo en el día, alcanzando hasta los 31 °C.

Sin embargo, hacia el final de la semana y el inicio de marzo, el termómetro podría descender nuevamente debido a la posible llegada de otro sistema frontal. Este comportamiento es característico de la temporada, cuando la interacción de estos fenómenos meteorológicos genera cambios constantes en las condiciones atmosféricas.

“Se estima que entre el 1 y el 2 de marzo aumente ligeramente el potencial de lluvia, con probabilidad de lloviznas aisladas en zonas del norte, el centro y el sur del estado. Las precipitaciones serían de baja intensidad y cobertura limitada, presentándose únicamente en puntos específicos”, mencionó Esquivel Longoria.

En cuanto al viento, no se prevén condiciones significativamente intensas, por lo que se mantendrá en niveles ligeros a moderados durante el transcurso de la semana.

Finalmente, el especialista recomendó a la población continuar tomando precauciones ante las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas del día, medidas fundamentales para prevenir afectaciones a la salud ante los cambios de la temporada.

Igualmente, invitó a mantenerse al tanto de las actualizaciones a través de canales oficiales, como www.acaug.ugto.mx y las redes sociales del @ Área de Ciencias Atmosféricas y el Observatorio Meteorológico de la UG.