Buscarán que pensiones y becas del bienestar se cobren en presidencia

Manuel Doblado, Guanajuato.- El alcalde de Manuel Doblado, Adolfo Alfaro Reyes, informó que ya tuvo contacto con la Secretaría del Bienestar para poder rehabilitar el Banco del Bienestar que fue incendiado este domingo. El presidente municipal, comentó que va a proponer que de manera momentánea se instale el servicio en la presidencia.

Hay que recordar que el banco del Bienestar, fue incendiado por personas armadas, en la colonia Obregón de Manuel Doblado, como parte de los ataques que se registraron en diversos municipios de Guanajuato.

Adolfo Alfaro, expresó que las personas que tienen el servicio en el banco del Bienestar deberá ser restablecido a la brevedad, detallando que la presidencia municipal esta lista para poder ser un punto seguro en el que los beneficiarios puedan acudir.