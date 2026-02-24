¿Terrorismo? Definirán la situación de los 48 detenidos en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, expresó que será la Fiscalía del estado quien informe cuáles de las 48 detenciones -realizadas tras los ataques a tiendas, bancos y vehículos el domingo pasado- se configurarán con el delito de terrorismo; señaló que se reforzará la vigilancia en la entidad con elementos de los tres órdenes de gobierno para prevenir reacciones de los grupos delictivos.

La vigilancia será especialmente reforzada en los 23 municipios donde se registraron hechos violentos como reacción al enfrentamiento del ejército mexicano contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que terminó con la muerte de Nemesio Osegera, El Mencho.

La mandataria aclaró que los detenidos fueron puestos a disposición de agentes del ministerio público y será la Fiscalía General del Estado la que determine si incurrieron en algún delito y si entre ellos está el de terrorismo.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, dio a conocer que en esta semana llegarán más elementos de la secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) al estado.

Se sumarán a los más de tres mil soldados tanto del ejército como de la Guardia Nacional que son la base federal en la entidad, en contraste con los casi 10 mil que tiene actualmente Jalisco, donde ocurrieron los hechos del domingo.

Actualmente en estado de Guanajuato tiene más de 20 mil elementos de seguridad correspondientes a los tres órdenes de gobierno.