Regresan a clases más de 55 mil, entre estudiantes y docentes, en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Con un frío intenso, más de 55 mil estudiantes, docentes y trabajadores de planteles educativos retornaron a clases en esta capital. Aunque se reportaron quejas, el caos vial generado por la semaforización en la zona sur fue menor al esperado.

Luego de las primeras pruebas de funcionamiento de los semáforos en vialidades como la avenida Santa Fe y en la zona donde se construye la nueva clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el tránsito vehicular fluyó con mayor fluidez, pero aún con tiempos mayores a antes de ser instalados.

Con el regreso a clases y a los trabajos en el área gubernamental, los capitalinos habían expresado su preocupación para salir de sus casas a la hora pico y dejar a sus hijos a la escuela, especialmente entre 7:30 y 8:30 horas, que suelen ser las más transitadas.

Si bien el tránsito no tenía la fluidez de otros tiempos, tampoco tuvo las largas filas en los semáforos, a excepción del tramo de en tronque con Santa Fe y Cervera.

Hasta ahora todo fluyó con relativa normalidad, aunque falta el regreso de vacaciones de dos instituciones de educación superior: la Universidad de Guanajuato, que tiene unas 12 mil estudiantes y maestros que asisten a sus campus en la capital, y la Universidad Santa Fe, que aunque tiene una población de menos de 100 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo, se encuentra en una de las zonas de mayor conflicto vial en el sur del municipio.