Guanajuato pone la información del agua y el medio ambiente al alcance de la gente

Guanajuato, Gto.- Guanajuato es un estado innovador y de vanguardia que, mediante el liderazgo de la Gobernadora de la Gente Libia Dennise García Muñoz Ledo promueve de manera permanente la modernidad tecnológica como herramienta que contribuya a mejorar la calidad de vida de la gente y a impulsar el cuidado del agua y el medio ambiente.

Un ejemplo es la plataforma web que la Secretaría del Agua y Medio Ambiente desarrolló para integrar información hídrico ambiental del Estado de Guanajuato.

A través de este sitio, se transforman datos complejos en conocimiento útil para la gente, al combinar estadística geográfica y temática en información en tiempo real que sea dinámica, interactiva y accesible.

Con el sistema que está hecho para que la gente conozca más sobre el agua y medio ambiente en el estado de Guanajuato, se basa en información del INEGI, lo que garantiza calidad, precisión e integridad.

El Sistema es una de las plataformas tecnológicas más avanzadas del Gobierno de la Gente, es un proyecto que redefine la manera en que se organiza, analiza y comunica la información hídrico-ambiental y permite tomar decisiones estratégicas para mejorar la calidad de vida de la gente.

Cabe destacar que, cualquier persona que cualquier persona a través de la siguiente dirección electrónica https://gowd.guanajuato.gob.mx/ puede consultar en segundos datos actualizados sobre clima, calidad del agua, niveles de presas y ríos, biodiversidad, aire y territorio.

Es decir, lo que antes requería software especializado o días de procesamiento, hoy se obtiene en segundos, es una plataforma viva, en constante crecimiento y mejora continua para la gente.

El proyecto, parte de una nueva visión del Gobierno de la Gente, es una forma innovadora de entender el territorio que a través de la tecnología cuenta la historia detrás de los datos y fortalece la planeación y gestión sostenible del agua y medio ambiente.

Resulta relevante indicar que como parte de la estrategia integral se cuenta con la SAMATECA, biblioteca digital institucional que resguarda estudios, diagnósticos, manuales, evaluaciones y publicaciones técnicas producidas por la Secretaría, la cual pertenece al propio Sistema de Información del Agua y Medio Ambiente SIAMA web.

Es importante mencionar que la plataforma Sistema de Información del Agua y Medio Ambiente ha destacado por el alto nivel de calidad y confianza, siendo reconocida por la Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX zona León dentro de la categoría Innovación en el Servicio Público.

Este premio se convierte en un incentivo para seguir trabajando y promoviendo acciones que consoliden proyectos hídrico-ambientales por el cuidado de los recursos naturales y para beneficio de la gente.