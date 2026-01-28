Regresa ayuntamiento capitalino luego de ardua semana de selfies en España

Usaron un día más para regresar y otro para recuperarse de las horas de vuelo tras participar en la Feria Internacional de Turismo

Velio Ortega28 enero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Tras una semana de estar en la Feria Internacional de Turismo, realizada en España, España, y luego de 12 horas de vuelo de regreso a México, la presidenta municipal Samantha Smith y la comitiva de 30 personas que le acompañó, regresaron a sus labores.

La tesorera Irma Mandujano dejó de ser la alcaldesa encargada de despacho y síndicos y regidores ahora sí realizarán los trabajos de comisión que debieron posponer para ir a promover a la ciudad allende el mar.

El de la capital fue el contingente más numeroso de los 13 municipios que asistieron. Celaya, gobernado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), envió una austera comitiva de 12 personas y fue la segunda más numerosa.

Los demás municipios mandaron solo a cuatro o cinco integrantes: director de Turismo, presidente del consejo de Turismo y director de Comunicación Social, para enviar información. De San Miguel de Allende fueron sólo dos.

De la capital fueron 13 de los 15 integrantes del Ayuntamiento. Sólo se quedaron los regidores Víctor Hugo Larios Ulloa, de Morena, y Manuel Aguilar Romo, del PAN.

Los que fueron, según la alcaldesa, pagaron de su bolsa el viaje y fueron a laborar, como lo muestran las decenas de sonrientes selfies que publicaron en sus plataformas digitales.

Este miércoles, Samantha Smith, ya fresca y descansada de las fatigas del reposo, presidió la ceremonia de encendido del fuego simbólico, realizada en la histórica Alhóndiga de Granaditas, como se hace cada día 28 para recordar que en septiembre de 1810 las huestes insurgentes masacraron a españoles que en ella se refugiaron. Una historia que no convino contar en España.

Velio Ortega28 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información