Regresa ayuntamiento capitalino luego de ardua semana de selfies en España

Guanajuato, Guanajuato.- Tras una semana de estar en la Feria Internacional de Turismo, realizada en España, España, y luego de 12 horas de vuelo de regreso a México, la presidenta municipal Samantha Smith y la comitiva de 30 personas que le acompañó, regresaron a sus labores.

La tesorera Irma Mandujano dejó de ser la alcaldesa encargada de despacho y síndicos y regidores ahora sí realizarán los trabajos de comisión que debieron posponer para ir a promover a la ciudad allende el mar.

El de la capital fue el contingente más numeroso de los 13 municipios que asistieron. Celaya, gobernado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), envió una austera comitiva de 12 personas y fue la segunda más numerosa.

Los demás municipios mandaron solo a cuatro o cinco integrantes: director de Turismo, presidente del consejo de Turismo y director de Comunicación Social, para enviar información. De San Miguel de Allende fueron sólo dos.

De la capital fueron 13 de los 15 integrantes del Ayuntamiento. Sólo se quedaron los regidores Víctor Hugo Larios Ulloa, de Morena, y Manuel Aguilar Romo, del PAN.

Los que fueron, según la alcaldesa, pagaron de su bolsa el viaje y fueron a laborar, como lo muestran las decenas de sonrientes selfies que publicaron en sus plataformas digitales.

Este miércoles, Samantha Smith, ya fresca y descansada de las fatigas del reposo, presidió la ceremonia de encendido del fuego simbólico, realizada en la histórica Alhóndiga de Granaditas, como se hace cada día 28 para recordar que en septiembre de 1810 las huestes insurgentes masacraron a españoles que en ella se refugiaron. Una historia que no convino contar en España.