Reforzarán vigilancia en campos de fútbol, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Tras la masacre registrada el pasado domingo en Salamanca, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, se pronunció sobre las acciones que se implementan para garantizar la seguridad en los campos de fútbol del municipio, espacios de convivencia que reúnen a familias y deportistas cada fin de semana.

La alcaldesa informó que atenderá la invitación y recomendación realizada por la gobernadora del estado, en el sentido de que las ligas deportivas eviten la venta de alcohol y, mucho menos, de droga en estos espacios. Señaló que este es un tema que será revisado puntualmente, sobre todo ante antecedentes de hechos violentos que también se han presentado en campos deportivos de Irapuato.

“Por supuesto que sí, es un tema que revisaremos y, sobre todo, que a partir de algunos hechos que también se dieron aquí en Irapuato en los campos de fútbol, hemos mantenido mayor presencia y mayores rondines, particularmente en estos lugares de encuentro deportivo”, declaró.

Lorena Alfaro aseguró que en Irapuato se trabaja de manera coordinada todos los días para brindar seguridad, priorizando acciones preventivas que permitan evitar situaciones de riesgo. Recordó que desde el año pasado se sostuvo un encuentro con autoridades y sectores involucrados, derivado de un reclamo ciudadano por mayor presencia policial ante los hechos de violencia registrados en la región.

A partir de ese diálogo, explicó, se incrementó la capacidad operativa mediante células mixtas, las cuales realizan recorridos diarios en el territorio con labores de prevención y vigilancia.

Finalmente, la presidenta municipal reconoció que el panorama de seguridad a nivel nacional es complejo, y subrayó que Guanajuato y sus municipios no son ajenos a esta realidad. No obstante, reiteró el compromiso de su administración de reforzar estrategias para proteger a la población y mantener entornos seguros en espacios públicos y deportivos.