Refuerzan Estado y Municipio acciones en favor de las mujeres en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- En un esfuerzo por fortalecer la atención y el acompañamiento a las mujeres del municipio, el presidente municipal de Abasolo, Job Gallardo, participó en una visita al Instituto Municipal de Abasolo para las Mujeres (IMAM), donde refrendó el compromiso de su gobierno de trabajar de manera coordinada con instancias estatales.

En la jornada estuvo presente Itzel Balderas, representante del Instituto para las Mujeres del Estado, quien impartió una plática dirigida a mujeres de diversas comunidades, en la que abordó los tipos y ámbitos de la violencia, así como los mecanismos de orientación y apoyo disponibles.

Autoridades municipales señalaron que, mediante esta coordinación entre el Estado y el Municipio, se busca acercar información y herramientas que permitan prevenir la violencia y promover entornos más seguros y solidarios para las mujeres de Abasolo.

Indicaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la conciencia social y la atención integral en materia de derechos y bienestar de las mujeres.