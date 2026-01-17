Registra la capital temperaturas bajas y llovizna leve

Guanajuato, Guanajuato.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que, debido al frente frío número 27, el municipio de Guanajuato ha tenido temperaturas mínimas que han descendido a 0 grados Celsius en la sierra y otras zonas altas de Guanajuato; en la mancha urbana y la zona sur ha habido temperaturas de entre 3 y 5 grados en la madrugada.

Se trata de las temperaturas más bajas de los últimos años, que se han hecho más notables por una leve llovizna registrada la noche del viernes.

Las temperaturas máximas han estado entre los 20 y 27 grados y las mínimas en 3 grados Celsius. Aunque no se estimaba probabilidad de lluvia, sí se registró la llovizna con vientos previos entre 15 y 20 kilómetros por hora, con una calidad del aire buena.

El cielo ha estado medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente frío y durante la tarde ambiente fresco a templado, lo que cumple el pronóstico meteorológico.

Hasta ahora la respuesta del gobierno municipal ha sido la de regalar cobijas en comunidades urbanas y periféricas, sin que haya información sobre refugios disponibles en caso de una contingencia mayor.

Tampoco hay reporte oficial sobre las secuelas de salud, como son el aumento de enfermedades respiratorias.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, en el estado de Guanajuato, las temperaturas más bajas durante el invierno se concentran en las zonas serranas y de mayor altitud. Municipios como San Felipe, Ocampo, San Diego de la Unión, Atarjea y Santa Catarina, así como regiones montañosas de Xichú y Victoria, registran con mayor frecuencia heladas y temperaturas cercanas o por debajo de los 0 grados Celsius, especialmente durante la madrugada.

En contraste, ciudades del Bajío como León, Irapuato, Celaya y Salamanca presentan temperaturas menos extremas, aunque con mañanas frías al amanecer.