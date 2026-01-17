Despido masivo: mil 900 trabajadores de GM Coahuila

Coahuila.- Cerca de mil 900 trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de la planta General Motors Ramos Arizpe, en Coahuila fueron despedidos luego de que Honda cancelara un contrato con la empresa.

El secretario general de la Federación de los Trabajadores de Coahuila, Tereso Medina Ramírez, confirmó la baja de los empleados del tercer turno de producción que se dedicaban a cumplir con el proyecto previamente pactado con Honda. De acuerdo con el líder sindical, Honda apuntó a la producción propia de vehículos en sus plantas de Guanajuato y Guadalajara.

Muchos de quienes perdieron el empleo habían pasado décadas laborando para GM y su salida entre lágrimas y abrazos fue grabada por uno de los empleados. Pese a que recibirán su liquidación en relación con la Ley de Trabajo, la decisión de la impresa manufacturera afectó a las familias, por lo que el sindicato afirmó buscar la reinserción laboral de los compañeros.