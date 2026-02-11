Regidora exige arreglar semáforos y liberar caseta Guanajuato-Silao

Guanajuato, Guanajuato.- La nota oficial fue que el Ayuntamiento capitalino aprobó por unanimidad la Convocatoria para la Designación de hasta siete Vocales Juveniles, para su integración al Consejo, durante la Sesión Ordinaria 34, realizada la mañana de este miércoles.

La nota de interés público lo dio la intervención de la regidora morenista Fernanda Arellano, quien reiteró la postura de que los semáforos colocados en vialidades de la capital no tuvieron estudio técnico previo.

Citó las declaraciones de funcionarios estatales que así lo señalaron y afirmó que como integrante del ayuntamiento nunca fue consultada o se tuvo conocimiento de una base técnica para el proyecto.

También recriminó a la presidenta municipal, Samantha Smith, el haber declarado que no tiene competencia para atender la demanda ciudadana de promover la liberación de la autopista a Silao.

Lo hizo en asuntos generales. Ni la presidenta ni la bancada panista le reviraron. Samantha Smith ha declarado que la empresa que colocó los semáforos deberá hacer los ajustes para que no haya congestionamientos vehiculares mayores a cuando no existían esos semáforos.

Maura Rangel, su directora de Obra Pública, dijo que sí hubo estudio. El documento no ha sido mostrado.

La parte amable de la sesión fue la aprobación del dictamen de la Comisión de Atención a las Juventudes. Las y los ediles aprobaron también la actualización de los tabuladores de sueldos y salarios de COMUDEG e IMPLAN, y la opinión positiva a una iniciativa de Proyecto de Decreto enviada por el Congreso local, cuyo dictamen en sentido positivo envió la Comisión de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; al respecto el regidor Víctor Hugo Larios explicó:

En esta sesión también se dio luz verde a la propuesta de acuerdo relativa a la Convocatoria de Guanajuatense Distinguido, suscrita por la presidenta municipal Samantha Smith y la regidora Fernanda Arellano. La convocatoria completa en esta materia, así como la de Juventudes se publicarán en espacios oficiales en la web y redes sociodigitales.