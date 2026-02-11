“Podemos lograr lo que soñemos”, afirma Rectora de la UG ante estudiantes

León, Gto.- Con actividades científicas, talleres interactivos y observaciones astronómicas, la Universidad de Guanajuato (UG) realizó el tercer Encuentro “La Niña y la Mujer en la Ciencia”, con la participación de cientos de niñas, niños y adolescentes en el Campus León.

El evento, organizado por la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado (DAIP), se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de despertar el interés por el conocimiento científico entre estudiantes de diferentes niveles educativos.

Durante la inauguración, la rectora general de la UG, Claudia Susana Gómez López, destacó la importancia de acercar a las nuevas generaciones al conocimiento y promover el desarrollo de vocaciones desde la infancia, con el respaldo de las familias y docentes.

En esta edición se desarrollaron 55 actividades simultáneas, entre conferencias, exposiciones, muestras científicas y dinámicas educativas en distintas sedes universitarias y escolares de León. De acuerdo con autoridades universitarias, el encuentro ha crecido desde su primera edición en 2024, cuando se realizaron 18 actividades con la participación de 40 docentes, hasta alcanzar actualmente la colaboración de 120 investigadores y especialistas.

El rector del Campus León, Mauro Napsuciale Mendívil, resaltó la participación de académicas y académicos en la organización del evento y señaló la importancia de promover la igualdad de oportunidades en el ámbito científico, así como generar conciencia entre estudiantes sobre la inclusión y el respeto.

Durante la jornada, docentes y especialistas compartieron experiencias, además de impartir conferencias sobre el desarrollo del talento científico y metodologías para fortalecer habilidades en el aula. También participaron estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer áreas de investigación y actividades como visitas a espacios científicos y planetarios.

Al finalizar el encuentro, autoridades universitarias señalaron que este tipo de eventos buscan fortalecer la divulgación científica y generar interés en el desarrollo académico y profesional de las nuevas generaciones, además de consolidar espacios que promuevan la participación de mujeres en la ciencia.

La Universidad de Guanajuato prevé que la siguiente edición del encuentro se realice en el Campus Celaya-Salvatierra, con el objetivo de ampliar la participación estudiantil en el estado.

GALERIA