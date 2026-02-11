Universidad de Guanajuato y SEG concluyen curso “Filosofía para Niños”

Guanajuato, Gto.- En el auditorio del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (UG), se llevó a cabo la Ceremonia de clausura del curso “Filosofía para Niños”, el cual se realizó en convenio de colaboración con la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG).

En su mensaje, el Dr. Martín Picón Núñez, Rector del Campus Guanajuato de la UG, celebró el trabajo conjunto de instituciones, pues señaló que, en la medida que las diferentes instancias que tienen algo que dar en la formación de las personas colaboren entre sí, se fortalecerá la sociedad.

Este proyecto, dijo, se concibió para fortalecer la educación inicial. Entre los principales desafíos destacó la integración de la filosofía en el nivel educativo básico y el diseño de metodologías que permitan a los docentes acompañar a los niños para encaminarlos en el pensamiento crítico y autónomo, brindándoles herramientas para imaginar mundos más justos y una sociedad más libre.

Por su parte el Mtro. Josué Renato Yasamuat Morales Pérez, Jefe del Departamento de Educación Especial de la SEG, destacó que a la dependencia estatal le interesa seguir preparándose para mejorar el servicio educativo a la niñez guanajuatense y el desarrollo del talento de las niñas y los niños del estado.

La Mtra. Leticia Hernández, en representación de sus colegas, recibió un reconocimiento simbólico que se entregó posteriormente a todas y todos los profesionales que culminaron este trayecto formativo.

En la ceremonia también estuvieron la Dra. Krisztina Zimányi, Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato; el Dr. Carlos Armando Previado de Alba, Secretario Académico de la DCSH, y la Dra. Gergana Neycheva Petrova, investigadora de la UG, y enlace y vinculación con la SEG.

Asimismo, asistieron maestras y maestros de Educación Básica de la SEG, quienes terminaron el curso “Filosofía para Niños”, acompañados de sus familias y amistades.

Durante la ceremonia se desarrolló la conferencia magistral: “Filosofía para niños, una perspectiva para las Aptitudes Sobresalientes”, por parte del Mtro. Morales Pérez y, posteriormente, el panel académico: “El perfil del superdotado, estrategias y metodologías activas en el aula”.