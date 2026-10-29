Regidor de Pénjamo “vive” del oportunismo: del PAN a MORENA

Pénjamo, Guanajuato.- El regidor Luis Alberto Reyes Valle conocido como “Luisito Valle” al parecer la fidelidad hacía al partido que le dio una oportunidad, ya se acabó. De ser “asistente” de la actual dirigente de Movimiento Ciudadano Yulma Rocha Aguilar cuando era del PRI, llegó al PAN y al parecer ya se quiere integrar a MORENA.

Luis o Luisito Valle es regidor del Ayuntamiento de Pénjamo y su suplente es Mauricio Torres Tejeda; también es quien preside la Comisión de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, con dos regidoras de MORENA y José Eduardo Martín Rojo del PAN, es decir, dos panistas y dos morenistas.

Entre los “regidores” Luis Valle ha mencionado que ya estuvo, que ni le dicen nada, pero tampoco ha hecho nada sobresaliente para todos los penjamenses, sólo para algunos o un grupo con el que coincide, como si se tratará de ver quien le da más o le quita menos.

En el Partido Acción Nacional el interés es el mismo que ha demostrado, es decir, ya ni interés existe, pues no puede andar bateando en dos partidos al mismo tiempo han dicho; al grado que, si él no renuncia al PAN al menos por educación, lo van a renunciar.

Luis Valle era o es el panista de la fracción con Lalo Rojo, Paola Olmedo y Daysi Villalobos, ahora podría ser de MORENA, pero en el futuro y si encuentra otra oportunidad, podría irse a Movimiento Ciudadano, donde los recuerdos están entre maquillar el día a día o tomar decisiones sobre lo que realmente quiere.