Regidor Gerardo Barroso nuevo Secretario de Ayuntamiento en Irapuato

Irapuato, Gto.

Durante la sesión ordinaria de Ayuntamiento, número 56, integrantes del Cabildo aprobaron la propuesta de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, para que Gerardo Barroso Rangel, asuma la titularidad de la Secretaría del Ayuntamiento.

Para hacer efectiva esta encomienda en la política interna del municipio, el Regidor presentó un escrito mediante el cual solicitó licencia por tiempo indeterminado a partir de la aprobación del acuerdo correspondiente.

La Presidenta Municipal destacó la trayectoria de Barroso Rangel en la función pública, así como su compromiso con Irapuato, quien es licenciado en Comunicación y cuenta con más de diez años de trayectoria en el servicio público, el periodismo y la comunicación institucional en municipios como Irapuato, La Piedad y Valle de Santiago.

Desde octubre de 2024 se desempeñó como regidor, coordinador de la fracción del PAN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en Irapuato y ahora asume la Secretaría del Ayuntamiento.

Durante la sesión, conforme a los procedimientos normativos y previa aprobación por mayoría de las y los integrantes del Ayuntamiento, se procedió a la toma de protesta formal, conforme a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. En ella, Barroso Rangel se comprometió a velar por el cumplimiento de los acuerdos internos y el desarrollo integral de las y los irapuatenses.

Derivado de esta separación del cargo, el Pleno del Ayuntamiento contempla llamar al ciudadano Jesús Israel Aguilera Rivera, regidor suplente, para que rinda la protesta de ley en el Cabildo en la fecha correspondiente.

Con este nombramiento, se refrenda el compromiso de mantener una Administración transparente, eficiente e incluyente en beneficio de las familias del municipio, en congruencia con los objetivos del Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27.