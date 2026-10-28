Empieza terrorífico caos del Festival de Día de Muertos en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Vienen días de caos vial con el festival del Día de los Muertos: cierre de calles, menos transporte público y, por si fuera poco, los que no quieran o puedan ir al centro de la ciudad podrán conocer algo parecido en el barrio de Santa Fe con fiesta que el rapero Ángel Quesada organiza en honor de San Judas Tadeo.

La Subsecretaría de Tránsito, Movilidad y Transporte, anunció que durante el Festival del Día de Muertos realizarán diversos cierres y ajustes a la circulación vehicular con motivo de las actividades programadas.

Para el jueves 29 de octubre, por el Desfile de Calaveras y Catrinas, habrá cierre vehicular a partir de las 18:00 y hasta las 21:00 horas, desde Paseo Madero, a la altura de El Cambio, Embajadoras, Sangre de Cristo, Plaza Allende, Sopeña, Plaza de la Paz, Avenida Juárez y calle 5 de Mayo, hasta la explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Las rutas de transporte público serán desviadas por El Cambio, San Sebastián, túnel Noreste, San Clemente, Dos Ríos, Tamazuca y calle Subterránea, hasta Los Ángeles.

El viernes 30 de octubre será cerrada la calle Lascurain de Retana de 19:30 a las 21:00 horas, por la Ofrenda Monumental en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato.

Para el sábado 31 de octubre, por la Carrera “Muero por Correr”, se contempla el cierre vehicular de las 20:00 a las 22:30 horas, con un recorrido que comprende el Panteón de Santa Paula, Calzada del Panteón, Tepetapa, Banqueta Alta, glorieta UNESCO, Cantador, túnel Tiburcio, túnel de Los Ángeles, túnel Eduardo Villaseñor, túnel San Diego, túnel Minero, Plaza Allende, Cantarranas, Plaza de la Paz y avenida Juárez, para concluir en el Panteón de Santa Paula.

Durante el desarrollo de la carrera, se suspenderá el servicio de transporte público en las rutas afectadas.

El domingo 1 de noviembre, debido a la Procesión de Los Angelitos, el cierre vial será de las 18:00 a las 21:00 horas, desde la glorieta del Ángel, Tepetapa, Av. Juárez, hasta la Plaza de la Paz y el Teatro Juárez. También se suspenderá el servicio de transporte público durante el desarrollo de la procesión.

Y finalmente para el lunes 2 de noviembre, por el Retorno al Mictlán, a partir de las 21:00 horas y hasya el termino del evento, habrá cierre vehicular en Plaza Allende, Cantarranas y Plaza de la Paz. La circulación será desviada por la calle Belaunzarán hacia el túnel Minero.

Las rutas de transporte público tendrán desvíos a partir de las 20:30 horas, por el túnel Noreste, San Clemente, Dos Ríos y túnel Tamazuca.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a la población a planear sus traslados, respetar los cierres y las indicaciones del personal vial.

Arma Santa Fe Klan bailongo “sin chupe”

Con motivo del concierto que el rapero Santa fe Klan realizará en la explanada ubicada detrás de la Plaza de Toros un festival para honrar a San Judas Tadeo, se establecieron 10 reglas:

Cero alcohol. Queda prohibido ingresar con bebidas alcohólicas. Tampoco se permitirá su venta dentro o en las inmediaciones del evento. No existen permisos para comercializar bebidas alcohólicas. Está prohibida la venta clandestina de alcohol. Ningún objeto de vidrio. Ambiente familiar. Disfrutemos la música con respeto, tranquilidad y sana convivencia. Sin rostros cubiertos. 5. Cierre de vialidad. Permanecerá cerrada la circulación desde la Plaza de Toros hasta el Puente Piloto. Se recomienda tomar rutas alternas. Respetar las indicaciones viales. Venta de alimentos regulada. No se permitirá instalar puestos ni vender alimentos sin autorización previa. Seguridad y atención médica. Se contará con seguridad privada, ambulancias y personal de apoyo para atender cualquier emergencia.

Despliegan operativo especial de seguridad

Con los contextos anteriores La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un estado de fuerza de más de 500 elementos de todas sus áreas operativas, para vigilar y resguardar la seguridad de las miles de personas que visiten Guanajuato capital durante el Festival del Día de Muertos, del 28 de octubre al 2 de noviembre.

Como parte de las medidas preventivas, en la calle Subterránea se establecerá una sola entrada para mantener el orden de los asistentes, mientras que las escaleras con salida hacia la ciudad funcionarán como rutas de evacuación y salidas de emergencia. Además, en la Plaza de la Paz se instalará una base de mando con presencia de personal de Prevención, Protección Civil, Vialidad, Fiscalización y Policía Municipal, para facilitar la coordinación y atención oportuna.

El operativo también contempla recorridos de vigilancia en los panteones de la ciudad y de las comunidades rurales, el 1 y 2 de noviembre, así como puntos de control en las entradas y salidas de la capital, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Las acciones de vigilancia y prevención se extenderán a las comunidades del municipio.