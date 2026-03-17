Regidor de Morena se roba el show en la Feria de las Fresas

Irapuato, Guanajuato.- La Feria de las Fresas sigue dando de qué hablar, no solo por sus espectáculos musicales, sino también por los momentos espontáneos que se viven entre el público. En esta ocasión, quien acaparó las miradas fue el regidor de Morena, Ignacio Morales, quien no dudó en lanzarse a la pista para bailar el popular tema “Payaso de Rodeo”.

El hecho ocurrió la noche del concierto de Enanitos Verdes en el Foro de la Gente, donde miles de asistentes disfrutaron de una velada llena de nostalgia y música. Al concluir la presentación, el ambiente festivo continuó y fue entonces cuando el funcionario municipal sorprendió a los presentes al integrarse al baile colectivo.

Celulares captaron el momento en que Ignacio Morales ejecutó los pasos característicos de la conocida coreografía, generando todo tipo de comentarios, el episodio rápidamente se volvió tema de conversación entre los asistentes que identificaron al político.

La Feria de las Fresas continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región, combinando espectáculos de talla nacional e internacional con momentos que, como este, reflejan el espíritu alegre de los tiempos pre electorales.