Acusa PAN estatal afiliaciones forzadas a MORENA en Salamanca

León, Guanajuato.- El presidente del PAN Guanajuato, Aldo Márquez Becerra informó durante rueda de prensa que diversas personas del municipio de Salamanca denunciaron haber sido afiliados a MORENA sin su consentimiento, exigiendo al día de hoy su desafiliación.

Aldo Márquez compartió que, según los testimonios de las personas afectadas, entre septiembre y diciembre del 2025, los llamados ‘servidores de la nación’ les solicitaron sus credenciales electorales para ‘comprobar’ su asistencia a un evento para la elección del comité de colonos de su localidad. Un mes después, las y los afectados se dieron cuenta que habían sido afiliados engañosamente.

“No es la primera vez que lo decimos y que lo comprobamos: MORENA es un partido tramposo… Presumen miles de afiliados en el estado, pero ¿a qué costo?”, dijo.

Otros casos en Salamanca refieren a que los buscaron casa por casa prometiéndoles apoyos de programas sociales, despensas, tinacos y bultos de cemento si les compartían sus credenciales. Esto mismo ya había pasado en el municipio de León, en el Barrio del Coecillo.

Incluso, las personas afectadas mencionaron en sus denuncias que los ‘servidores’ afirmaron haber sido enviados supuestamente por parte de la diputada local morenista, Hades Aguilar.

El presidente Aldo Márquez invitó a la ciudadanía a no dejarse engañar y reiteró el apoyo del PAN Guanajuato para acompañamiento jurídico de quién lo necesite.

A su vez, Márquez Becerra compartió con la prensa que, una denuncia presentada por Acción Nacional en contra de actos anticipados de campaña realizados por representación de la diputada de MORENA, Maribel Aguilar, donde se hizo alusión a su informe de actividades, ya surtió efecto.

Ahora, el proceso continuará en el Congreso de Guanajuato, donde se definirán las sanciones respectivas hacia la legisladora.

MORENA simula ayuda humanitaria

En la rueda de prensa, donde también participaron la secretaria general del PAN Guanajuato, Juanita de la Cruz Martínez; el diputado federal Miguel Ángel Salim; así como la senadora Michel González, esta última hizo alusión a un nuevo acto de opacidad que involucra a MORENA a nivel nacional e internacional.

La senadora, y también secretaria general del PAN a nivel nacional, indicó que el regreso del expresidente López Obrador para solicitar ayudar con donaciones para la ciudadanía de Cuba, tiene varias aristas graves que son importantes de precisar.

La primera de ellas es el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a este llamado que promueve seguir apoyando a un régimen dictatorial; en segunda, que un expresidente promueva la donación de recursos para una cuenta que fue creada y validada hace menos de 10 días por el propio SAT; y en tercera, que nuevamente MORENA polarice al país tachando de egoístas a aquellas personas que buscan una explicación de cómo se aplicarán los fondos y cómo se va a entregar la ayuda.

“Otra vez MORENA dejando toda la legalidad de lado para anteponer sus intereses. Sabemos perfectamente que la transparencia no es una de las prioridades de este partido ni de sus valores, a diferencia de los gobiernos de Acción Nacional.

PAN marca hecho histórico en el impulso de iniciativas para Guanajuato

Por su parte, el coordinador de diputados locales del PAN, Jorge Espadas, habló sobre el conjunto de iniciativas impulsadas de manera coordinada por el Gobierno de la Gente y el Congreso del Estado, desde la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como desde la Comisión de Igualdad de Género, en el marco del Día de las Mujeres.

Éstas, dijo, tienen el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de igualdad sustantiva, derechos humanos y lenguaje incluyente.

Asimismo, destacó que se trata de una propuesta de gran alcance: “Son más de 70 leyes las que serán impactadas; es una reforma muy ambiciosa, la más grande que van a ver en muchos años en el Congreso del Estado. No hay precedente de una iniciativa que reforme tantos ordenamientos”.