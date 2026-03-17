Visita el universo de ensueño de Alicia en la Feria de las Fresas

Irapuato, Guanajuato.- ‘Alicia a través de sus sueños’ llega a Irapuato para que las y los asistentes a la Feria de las Fresas 2026, disfruten de esta experiencia inmersiva durante su visita a la máxima fiesta de las y los irapuatenses, en el Inforum Irapuato.

Esta experiencia trae un universo de ensueño, donde la fantasía cobra vida; podrás seguir a Alicia en un viaje extraordinario a través de escenarios inspirados en la historia clásica de Lewis Caroll, donde los sueños y la realidad se entrelazan de formas inesperadas.

Con recorridos guiados que aperturan para grupos cada 10 minutos, los participantes acompañan a Alicia en un viaje a través de salas con recorridos sensoriales, más de 10 escenarios temáticos, pantallas gigantes que intensifican la experiencia, sets fotográficos y 5 de los más especiales personajes, que te transportarán a los escenarios más icónicos de la historia.

Con presentaciones en Guadalajara y distintas ciudades en el Bajío, este recorrido ha encantado a quienes lo visitan, con un costo general al público de 200 pesos, mientras que en la Feria de las Fresas 2026 podrás descender por la madriguera, explorar el jardín de las flores, descubrir el refugio de la oruga, únicamente con ingresar al recinto ferial, que tiene un costo de acceso general de 60 pesos.

Además, se ofrecen 35 juegos mecánicos, pabellón artesanal y el espectacular show internacional Illusion on Ice “Muzeo”, con patinadores de más de 16 países.