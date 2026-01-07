Acreditan ocho programas de la UG en el Campus Irapuato-Salamanca

Irapuato, Guanajuato.- Ocho programas académicos de la Universidad de Guanajuato (UG), ofertados en el Campus Irapuato-Salamanca, fueron sometidos al proceso de acreditación ante los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior (CIEES), obteniendo el reconocimiento de calidad que garantiza el cumplimiento de estándares educativos y formativos de excelencia.

En la División de Ciencias de la Vida, en Irapuato, los programas acreditados fueron las licenciaturas en Ingeniería Agrónica, Ingeniería en Agronomía y Agronegocios. Mientras que, en la División de Ingenierías, en Salamanca, los programas que recibieron este reconocimiento fueron las licenciaturas en Artes Digitales, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Gestión Empresarial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica.

La acreditación otorgada por los CIEES representa un sello de calidad que asegura el cumplimiento de los estándares nacionales de excelencia académica por parte de los programas educativos. Esto brinda confianza a las y los estudiantes sobre la pertinencia y actualización de sus planes de estudio, fortalece la competitividad de la comunidad egresada en el ámbito laboral y profesional, impulsa la mejora continua en la infraestructura, los procesos administrativos y los servicios académicos; además, promueve la vinculación con sectores productivos y sociales, asegurando programas más relevantes y de impacto.

La UG reconoce especialmente a las y los profesores, así como a las personas coordinadoras de programa, directoras y directores de departamento y personal administrativo, quienes participaron en la integración de reportes y en la atención a las y los pares evaluadores durante las visitas de supervisión. Su compromiso y profesionalismo fueron fundamentales para llevar a buen término este proceso, cumpliendo con los protocolos establecidos por los CIEES.

Con este logro, el Campus Irapuato-Salamanca de la UG mantiene el 100 por ciento de sus programas avalados por los distintos organismos acreditadores de las Instituciones de Educación Superior que hay en el país.