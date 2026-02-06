Refuerzan vigilancia y vacunación contra sarampión en Guanajuato

Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato hizo un llamado a la población para reforzar, desde casa, las medidas de prevención contra el sarampión.

En este momento Guanajuato no presenta casos activos de la enfermedad, sin embargo, mantiene una estrecha vigilancia epidemiológica activa.

Entre las acciones básicas que todas y todos debemos adoptar se encuentran el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la limpieza y desinfección de superficies de alto contacto, así como la adecuada ventilación de los espacios para disminuir la concentración de partículas virales.

El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, informó que se notificó el estudio de un caso sospechoso importado en el municipio de León, correspondiente a un joven de 28 años de edad procedente de la Ciudad de México.

De manera oportuna se establecieron las acciones de bloqueo vacunal y cerco sanitario por parte del personal de la Jurisdicción Sanitaria VII, aplicando los protocolos correspondientes para prevenir la transmisión.

El estudio del caso fue enviado al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), en seguimiento a los lineamientos de vigilancia epidemiológica, sin embargo, el paciente se encuentra 100 % recuperado.

De acuerdo con el Informe Diario del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, Guanajuato ocupa el penúltimo lugar a nivel nacional con el menor número de casos, registrando una tasa de incidencia de 0.2 por cada 100 mil habitantes.

El titular de la Secretaría de Salud destacó que una de las estrategias más efectivas en los 46 municipios del estado ha sido el reforzamiento de la vacunación desde abril del año pasado, cuando a nivel internacional se emitió una alerta ante la posible aparición de casos probables.

Desde entonces, las ocho Jurisdicciones Sanitarias de Guanajuato han implementado campañas intensivas en los Centros de Salud de la Gente, logrando la aplicación de más de 350 mil dosis de enero del año pasado a la fecha. Actualmente, se cuenta con un stock superior a 250,000 dosis disponibles.

Durante 2026, el Gobierno de la Gente, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, intensificó la vacunación en niñas y niños de 6, 18 meses y 6 años de edad cumplidos.

Tipos de vacunas y esquemas

Triple Viral (SRP):

Niñas y niños de 12 meses a 9 años Esquema: 12 meses, 18 meses y 6 años Los esquemas pueden iniciarse o completarse en este rango de edad; bajo ninguna circunstancia se reinician.



Doble Viral (SR):

Personas de 10 a 49 años de edad sin esquema previo, con esquema incompleto o desconocido.

Indicada para quienes no cuenten con esquema completo de SRP en la infancia o no exista evidencia de su aplicación.

Vacunación en localidades o municipios con riesgo muy alto

Niñas y niños de 6 a 11 meses: Administrar “dosis cero” de vacuna SR A los 12 meses aplicar la primera dosis de SRP (intervalo mínimo de un mes) Completar esquema a los 18 meses

Niñas y niños de 1 a 9 años: Aplicar una dosis de SRP para iniciar o completar esquema

Población de 10 a 49 años: Aplicar una dosis de SR para iniciar o completar esquema



En mujeres en edad fértil se recomienda evitar el embarazo durante al menos 28 días posteriores a la aplicación

de la vacuna doble viral (SR) o triple viral (SRP).

Personas que no deben vacunarse

Personas en tratamiento inmunosupresor

Personas que reciben quimioterapia o terapia inmunosupresora prolongada

Personas que viven con cáncer

La Secretaría de Salud reitera que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir el sarampión y exhorta a la población a acudir a su Centro de Salud más cercano para revisar y completar esquemas de manera gratuita.