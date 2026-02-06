“Alma de Barrio” la exposición que revive la memoria histórica de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En el marco del Festival de la Ciudad por el 479 aniversario de la fundación de Irapuato, fue inaugurada la exposición fotográfica “Alma de Barrio”, una muestra que busca rescatar la memoria histórica y cultural de los barrios tradicionales del municipio.

La exposición permanecerá abierta al público del 6 de febrero al 20 de marzo en la Plaza del Artista y el Ágora del Hospitalito, donde los visitantes podrán recorrer una colección de imágenes que retratan la vida cotidiana y la transformación urbana de los barrios de Santiaguito, Santa Anita, San Miguelito, Piedra Lisa y La Salud, en un periodo que abarca de 1872 a 1970.

A través de las fotografías, se muestran calles, templos, plazas y espacios emblemáticos que han sido testigos del desarrollo social de la ciudad, permitiendo a las nuevas generaciones conocer parte de la historia local y a los habitantes recordar la evolución del entorno que forma parte de su identidad.

Durante la inauguración, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, señaló que el Festival de la Ciudad busca acercar la cultura a la población y fortalecer el sentido de pertenencia entre los irapuatenses.

Indicó que la programación contempla actividades dirigidas a públicos de todas las edades, con el objetivo de fomentar el orgullo por la ciudad y promover el cuidado del patrimonio cultural.

Las imágenes que integran la exposición forman parte del acervo del Museo Salvador Almaraz, del Archivo Histórico Municipal y de la colección “Irapuato de Mis Recuerdos”.

El Festival de la Ciudad se desarrollará hasta el 15 de febrero con más de 150 actividades distribuidas en 35 sedes, entre ellas conciertos y presentaciones artísticas con talento local y nacional.

Las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a consultar la cartelera completa a través de las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR) y del Gobierno de Irapuato.