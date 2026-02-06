Hombre muere tras chocar contra barrera metálica de contención en la Abasolo-Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre perdió la vida tras un fuerte accidente automovilístico en donde la camioneta en la que se transportaba quedó atravesada por la barrera metálica de contención en la orilla de la carretera federal Abasolo-Irapuato.

A la altura de la comunidad Venado de Yostiro, testigos del accidente señalaron que el conductor perdió el control de una camioneta y terminó incrustado en la valla de seguridad a la orilla de la carretera, después de zigzaguear, dentro de la camioneta se encontró sin vida el conductor, los cuerpos de emergencia atendieron el reporte de un choque de alto impacto.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Irapuato, quienes localizaron una camioneta color gris que se impactó de manera frontal contra un muro de contención metálico, el cual penetró la unidad debido a la fuerza del impacto.

En el interior del vehículo fue encontrado un hombre de entre 30 y 35 años de edad, quien ya no presentaba signos vitales al momento de la valoración. Hasta el cierre de esta edición, la víctima permanece en calidad de desconocido.

La zona fue acordonada por autoridades para permitir las labores de los peritos, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.