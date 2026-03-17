Refuerzan acciones preventivas ante temporada de mayor vulnerabilidad emocional

Guanajuato, Gto.- En medio de temporadas donde aumentan el estrés, la presión escolar o laboral y los conflictos personales, autoridades de salud en Guanajuato hicieron un llamado a la población a estar atentos a señales de crisis emocional y a buscar apoyo oportuno.

La Secretaría de Salud del Estado, a través de la Red Estatal de Servicios de Salud Mental, informó que se han fortalecido las acciones de prevención ante factores que pueden intensificarse en ciertas épocas del año, como duelos, ansiedad, soledad o sobrecarga emocional.

Especialistas señalaron que detectar a tiempo ciertos cambios en el comportamiento puede marcar la diferencia. Expresiones de desesperanza, aislamiento, alteraciones en el sueño o el apetito, así como cambios bruscos de ánimo, son señales que deben tomarse con seriedad.

Estas manifestaciones pueden presentarse en cualquier etapa de la vida. En el entorno escolar, niñas, niños y adolescentes pueden reflejarlo con bajo rendimiento, irritabilidad o comentarios negativos sobre sí mismos. En casa, puede observarse encierro prolongado, desinterés en actividades o publicaciones preocupantes en redes sociales.

En personas adultas, especialmente en el ámbito laboral, también pueden identificarse señales como aislamiento, disminución en el desempeño o expresiones constantes de cansancio y desesperanza.

Autoridades destacaron que uno de los principales retos sigue siendo el estigma en torno a la salud mental. Subrayaron que hablar del tema permite intervenir a tiempo y que pedir ayuda es un paso importante para recibir atención.

Entre los factores que ayudan a reducir riesgos se encuentran contar con redes de apoyo, mantener hábitos saludables y acceder a atención profesional.

La Red Estatal de Servicios de Salud Mental mantiene atención gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de la línea 800 290 00 24, además de brindar orientación con personal especializado.