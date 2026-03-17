Gobierno de Guanajuato impulsa reforma para libertad sindical

Guanajuato, Gto.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, firmó la iniciativa de reforma que será enviada al Congreso del Estado con el objetivo de garantizar plenamente la libertad sindical y fortalecer la vida democrática en el ámbito laboral, en un hecho respaldado por representantes de sindicatos de los tres órdenes de gobierno.

Durante el Foro “La Libertad Sindical en el Servicio Público en Guanajuato y México: Retos y Perspectivas”, la Mandataria destacó que esta propuesta no es sólo una modificación legal, sino una ratificación del compromiso de su gobierno con los derechos de las y los trabajadores.

“Debemos garantizar que los sindicatos sean espacios libres de toda presión, de toda injerencia, donde sean las y los trabajadores quienes decidan su rumbo”, afirmó.

Esta iniciativa busca armonizar la legislación estatal con las recientes reformas federales en materia laboral.

El Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, explicó que la propuesta contempla la adición de disposiciones específicas en la legislación estatal para prohibir expresamente la injerencia de personas servidoras públicas en la organización, funcionamiento y procesos internos de los sindicatos.

Además, se establece que cualquier intervención —ya sea por acción u omisión— será considerada falta administrativa grave, incluyendo prácticas como: intervenir en elecciones sindicales; condicionar beneficios laborales; influir en decisiones internas o dirigencias, y/o afectar la equidad en los procesos sindicales.

Más allá del cambio legal, esta reforma representa un paso estructural para consolidar la libertad sindical como un derecho humano y no como una concesión; fortalecer la democracia interna de los sindicatos, garantizando elecciones libres y decisiones autónomas; generar confianza entre trabajadores, sindicatos y gobierno; prevenir abusos de poder mediante el establecimiento de sanciones claras, e impulsar la paz laboral como un elemento clave para el desarrollo económico del estado.

La iniciativa fue ampliamente respaldada por líderes sindicales, quienes coincidieron en que esta reforma fortalece la autonomía sindical y equilibra la relación entre el Estado y las organizaciones de trabajadores.

Alejandro Trejo Ávila, de la Federación Democrática de Sindicatos de Trabajadores del Estado, destacó que la autonomía sindical es un pilar del derecho laboral moderno: “Permite a los sindicatos organizarse, elegir a sus representantes y defender sus intereses sin interferencias, lo que fortalece la democracia y la institucionalidad”.

Por su parte, Víctor Hugo Varela Flores, de la CTM Guanajuato, subrayó que la libertad sindical es un derecho humano fundamental y reconoció la voluntad del Gobierno del Estado para garantizar condiciones laborales dignas, sin intervención externa.

En tanto, María Juana Adriana Tovar Herrera, de la Confederación Auténtica de Trabajadores del Estado, afirmó que esta reforma contribuirá a construir una nueva cultura laboral basada en el diálogo, la transparencia y la libre negociación colectiva, además de fortalecer la paz laboral y el crecimiento económico.

Reconoce Gobernadora a Mujeres que Transforman la Procuración de Justicia

Posteriormente, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció el compromiso, profesionalismo y vocación de servicio de 140 mujeres servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado (FGE), al entregar el reconocimiento como “Mujeres que Transforman la Procuración de Justicia” en Guanajuato.

“Ustedes aportan algo invaluable, una perspectiva diferente, ustedes humanizan la justicia. En el Gobierno de la Gente estamos convencidas de que para tener un Guanajuato mas seguro necesitamos instituciones que sean más justas, eficientes y sobre todo más humanas”, dijo Libia Dennise.

Este evento se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, del pasado 08 de marzo y que busca visibilizar el trabajo de estas servidoras públicas al frente de las tareas más delicadas del Estado, que implica investigar delitos, acompañar a las víctimas, defender la legalidad y garantizar que la ley se aplique con responsabilidad y sensibilidad.

Entre las personas que recibieron este reconocimiento hay agentes del Ministerio Público, peritas, agentes de investigación criminal, analistas, médicas, psicólogas y personal administrativo, mujeres que desde su responsabilidad profesional hacen posible que las instituciones funcionen y que las víctimas encuentren atención y acompañamiento.

Estas mujeres han demostrado que su liderazgo, preparación y sensibilidad fortalecen el trabajo institucional. Su labor requiere conocimiento técnico y también empatía, capacidad de escucha y compromiso con los derechos humanos.

Cada mujer reconocida hoy representa una vocación de servicio que inspira, dijo la Mandataria Estatal. “Cuando una mujer decide servir desde la justicia, demuestra que sí es posible transformar las instituciones y ayuda a construir un Guanajuato donde la ley se aplica con sensibilidad, profesionalismo y humanidad”, expresó la Gobernadora.

En este evento estuvo presente Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General del Estado; Alma Delia Camacho Patlán, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno; Zucé Hernández Martínez, Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos; Itzel Balderas Hernández, Directora General del Instituto de la Mujer Guanajuatense; y Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad y Paz.