Comando intenta asaltar trailer a metros de campamento de la Guardia y FSPE

Al menos tres personas fueron captadas intentando robar al conductor, en la carretera Apaseo el Grande-Celaya, mientras elementos de seguridad se encontraban en el campamento de vigilancia

Redacción Notus17 marzo, 2026

Apaseo el Grande, Guanajuato.- Un comando de al menos 3 personas que iban a bordo de una camioneta son placas fueron captados tratando de asaltar un tráiler en la carretera Apaseo el Grande-Celaya. Al parecer, a unos metros se encontraba un campamento de vigilancia permanente de la Guardia Nacional y FSPE, en el llamado ‘Trébol de los Apaseos’.

Personas que transitaban la vialidad cerca de las 5 de la tarde del lunes notaron que una camioneta Toyota blanca intentó cerrarle el paso a un camión de paquetería Tres Guerras mientras uno de los hombres tenía un arma en la mano. Los testigos lo reportaron al sistema de emergencias y grabaron el momento.

Al parecer, los atacantes no cumplieron su cometido, pero el hecho generó molestias en la ciudadanía debido a que no hubo intervención inmediata de cuerpos de seguridad, pese a que estaban cerca.

Hasta el momento, no hay reportes de afectaciones o detenidos, así como un comunicado de las autoridades. Quienes viajan por la zona y en general por las carreteras de Irapuato, advierten que este tipo de situaciones son muy comunes, poniendo en riesgo la seguridad tanto de transportistas como de otros conductores.

Redacción Notus17 marzo, 2026

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