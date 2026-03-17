Comando intenta asaltar trailer a metros de campamento de la Guardia y FSPE

Apaseo el Grande, Guanajuato.- Un comando de al menos 3 personas que iban a bordo de una camioneta son placas fueron captados tratando de asaltar un tráiler en la carretera Apaseo el Grande-Celaya. Al parecer, a unos metros se encontraba un campamento de vigilancia permanente de la Guardia Nacional y FSPE, en el llamado ‘Trébol de los Apaseos’.

Personas que transitaban la vialidad cerca de las 5 de la tarde del lunes notaron que una camioneta Toyota blanca intentó cerrarle el paso a un camión de paquetería Tres Guerras mientras uno de los hombres tenía un arma en la mano. Los testigos lo reportaron al sistema de emergencias y grabaron el momento.

Al parecer, los atacantes no cumplieron su cometido, pero el hecho generó molestias en la ciudadanía debido a que no hubo intervención inmediata de cuerpos de seguridad, pese a que estaban cerca.

Hasta el momento, no hay reportes de afectaciones o detenidos, así como un comunicado de las autoridades. Quienes viajan por la zona y en general por las carreteras de Irapuato, advierten que este tipo de situaciones son muy comunes, poniendo en riesgo la seguridad tanto de transportistas como de otros conductores.