Refuerzan a agentes de seguridad Irapuato con taller emocional

Irapuato, Guanajuato.- Construir una paz duradera es uno de los objetivos primordiales del Gobierno de Irapuato, por ello, se trabaja de la mano con la ciudadanía a través del taller ‘Reconstruyendo mi paz interior para ser un agente de paz’, cuyo propósito es acompañar a las y los participantes en la sanación de heridas emocionales, como la pérdida de un ser querido.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, resaltó la importancia de este programa, al señalar que desde hace más de cuatro años su Administración asumió el compromiso de ser un gobierno cercano, humano, sensible y de puertas abiertas, que coloca a la ciudadanía en el centro de la atención.

“Hoy hemos sido testigos, una y otra vez, del gran trabajo que se realiza para generar participación ciudadana y promover actividades que nos motivan a ser agentes de cambio y agentes de paz. Vamos por un Instituto Ciudadano por la Paz, único a nivel nacional, que permita que, aun cuando ya no estemos en el Gobierno, estas acciones continúen de la mano de la sociedad civil organizada y que nuestro Irapuato pueda salir de la situación que hoy vivimos”, destacó.

Gema Catalina Rico Lemus, capacitadora del taller ‘Reconstruyendo mi paz interior’, reconoció que Irapuato es el primer municipio del país en impulsar acciones de este tipo, las cuales están transformando a las personas y fortaleciendo a las familias para contribuir a la disminución de la violencia en Irapuato, Guanajuato y México.

“Este proyecto de reconstrucción de la paz interior para formar agentes de paz nació en Irapuato. Siéntanse orgullosos, porque organismos internacionales están volteando a ver el trabajo que se realiza en la ciudad, que hoy suma cerca de mil 300 agentes de paz formados”, mencionó.

Joaquín Martínez, participante del taller, agradeció la existencia de este tipo de oportunidades, pues aseguró que ser parte del proyecto le salvó la vida. Tras la pérdida de sus abuelos, explicó que no encontraba consuelo ni rumbo; sin embargo, después de tomar el taller, logró cambiar su forma de pensar y salir adelante.

“Este tipo de cursos nos ayuda a reconocer, aceptar, sobrellevar y compartir, y sobre todo, a ser mejores personas”, concluyó.