Vinculan a proceso a falso “licenciado” por extorsión y despojo en León

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la vinculación a proceso de JONATHAN MIGUEL “N”, acusado de extorsión agravada tras amenazar y ejercer violencia psicológica contra varias familias en el municipio de León.

De acuerdo con la investigación, los hechos fueron escalando en gravedad hasta llegar a la extorsión mediante métodos cada vez más violentos. El caso más reciente ocurrió el 19 de noviembre de 2025, en la colonia Colinas del Carmen.

Ese día, el arrendatario de una vivienda recibió una llamada en la que le advirtieron que personas ajenas intentaban ingresar a su domicilio. Al acudir al lugar, encontró el portón cerrado con cadenas y un candado, además de un letrero con la leyenda “propiedad asegurada”.

En el sitio se presentó JONATHAN MIGUEL “N”, quien se identificó como “licenciado” y aseguró ser el nuevo dueño del inmueble, exigiendo el desalojo inmediato. Posteriormente, amenazó a la víctima con represalias físicas y le exigió un pago de dos millones de pesos, afirmando contar con el respaldo de la Policía Municipal y de un grupo delictivo.

La Fiscalía señaló que el imputado ya había sido vinculado previamente a otros dos hechos similares, en los que utilizó amenazas para intentar despojar a personas de sus propiedades. Estos antecedentes fueron clave para fortalecer la investigación, además de los indicios asegurados durante diversos cateos.

Tras la denuncia de la víctima, las autoridades confirmaron que las acciones del imputado no correspondían a ninguna diligencia legal, por lo que se configuró el delito de extorsión agravada. La violencia psicológica y las amenazas directas fueron determinantes para sustentar la acusación.

Con los datos de prueba, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión. El acusado fue detenido y presentado ante un juez, quien dictó auto de vinculación a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación complementaria.

La Fiscalía informó que continuará con las indagatorias para determinar si el imputado posee inmuebles obtenidos mediante despojo, con el objetivo de proteger el patrimonio de las posibles víctimas y garantizar certeza jurídica. Asimismo, exhortó a la ciudadanía que haya sido afectada por hechos similares a presentar su denuncia.