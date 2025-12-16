Héroes caninos se jubilan en la Fiscalía de Guanajuato

Guanajuato.- Un servicio ejemplar concluye hoy en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato con la emotiva Ceremonia de Jubilación de los Agentes Caninos, héroes silenciosos que dedicaron años de su vida a la detección de narcóticos, armas de fuego y papel moneda.

Este 15 de diciembre de 2025, el Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste, la Unidad K9 y directivos de la institución se reunieron para rendir un merecido homenaje a su valentía, disciplina y lealtad incondicional. L

a jornada comenzó con una cálida bienvenida, donde se reconoció la invaluable labor de estos agentes K-9, piezas esenciales en la procuración de justicia del estado. Se enfatizó que, más allá de ser compañeros, son policías altamente entrenados cuyo coraje e instinto han salvado vidas y fortalecido la misión institucional.

Tras los solemnes Honores a la Bandera, ejecutados por la escolta y banda de guerra de la Escuela Secundaria General No. 2 de Guanajuato Capital, el evento dio paso a un momento crucial, la entrega de certificados de adopción.

Los agentes jubilados Nick, Helga, Gizi, Lali, Pamacs y Fozsi fueron formalmente “desarmados” y entregados a sus nuevos hogares, de la mano de adoptantes comprometidos, asegurando un merecido descanso lleno de cariño y cuidado.

El relevo generacional no se hizo esperar, y la ceremonia sirvió de marco para dar la bienvenida a dos nuevos binomios especializados en localización de explosivos: “LORA” (Braco Alemán) y “AXEL” (Pastor Belga Tervueren), se integran a la Unidad K-9, tras completar 240 horas de formación especializada y una certificación en el Hill Country Dogs Center en Texas, fortaleciendo las capacidades operativas de la Fiscalía.

El Fiscal General del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, ofreció un mensaje emotivo, reconociendo el invaluable servicio de los caninos retirados.

La ceremonia concluyó con una fotografía oficial que capturó la gratitud institucional, celebrando el legado de los agentes jubilados y el futuro prometedor de los nuevos binomios. Estos ejemplares caninos, que iniciaron labores el 15 de octubre de 2019 como parte de una donación