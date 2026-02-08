Refuerza Libia Dennise relación con congresistas de EU en reunión en San Miguel

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, sostuvo una reunión de trabajo con la Delegación del Congreso de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, con el objetivo de refrendar la relación bilateral entre ambos gobiernos y fortalecer la cooperación en materia económica, comercial, migratoria y de seguridad.

Durante el encuentro, la Mandataria Estatal dio la bienvenida a la Delegación Estadounidense y destacó la relevancia de mantener un diálogo permanente y constructivo entre ambas regiones.

La Gobernadora subrayó que, ante el contexto global actual, la cooperación internacional es fundamental para dar resultados a la ciudadanía.

“En momentos complejos como los que hoy vivimos, la buena política debe estar presente en cada una de nuestras acciones; en el diálogo y la colaboración podemos encontrar muchas respuestas”, señaló.

En materia económica, destacó que Guanajuato se consolida como una de las economías más dinámicas del País y un aliado estratégico de Norteamérica en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Guanajuato es la quinta economía de México, con más de 32 mil millones de dólares en inversión extranjera y más de 700 empresas de clase mundial instaladas en el estado”, puntualizó.

En el ámbito económico, agregó la Mandataria Estatal, la relación internacional de Guanajuato se sustenta en una sólida red de aliados inversionistas encabezada por Japón, con el 29.8% de la inversión extranjera, seguido de Estados Unidos con el 17.5%, Alemania con el 12.3% y capital nacional con el 11.7%, además de la presencia de países como Italia, Francia, China, Canadá y Reino Unido.

En particular, la relación con Estados Unidos se consolida estratégica, pues es el segundo socio inversor y el primero en materia comercial, con más de 5 mil 400 millones de dólares invertidos en 96 proyectos de empresas estadounidenses en la Entidad, en el marco del T-MEC.

Tan solo entre enero y septiembre de 2025, Guanajuato importó de Estados Unidos 10 mil 865 millones de dólares en insumos industriales y productos diversos, mientras que exportó 24 mil 891 millones de dólares a ese país; actualmente, mil 427 empresas asentadas en el estado mantienen comercio con la Unión Americana y el 81% de las exportaciones guanajuatenses tienen como destino ese mercado.

Durante la reunión, también se abordaron temas migratorios y la atención a la comunidad binacional, reconociendo la estrecha relación entre Guanajuato y la Unión Americana. La Gobernadora destacó la presencia de miles de ciudadanos estadounidenses en el Estado y de millones de guanajuatenses que radican en los Estados Unidos, lo que refuerza los lazos sociales, culturales y económicos.

En el rubro de seguridad, la Mandataria Estatal reiteró la disposición de mantener una coordinación permanente con organismos de orden público estadounidenses, autoridades federales y gobiernos locales para fortalecer la paz y la confianza.

“La seguridad es prioritaria para ambas naciones; por ello, la cooperación institucional y el intercambio de información son fundamentales para seguir dando resultados”, afirmó.

La Gobernadora resaltó que Guanajuato impulsa una estrategia basada en Inteligencia, Coordinación Regional y Colaboración Internacional para combatir la delincuencia y garantizar condiciones de certeza para la ciudadanía y las inversiones.

“Aquí van a encontrar siempre un gobierno aliado, un gobierno que va a trabajar para fortalecer los vínculos que nos permitan garantizar la paz y el desarrollo de nuestra gente”, concluyó.

La reunión se llevó a cabo en San Miguel de Allende con la participación de legisladores del Grupo Interparlamentario Estados Unidos–México, representados por Michael McCaul, Presidente del Grupo e integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Seguridad Nacional; Henry Cuellar, Miembro de Mayor Rango del Grupo e integrante del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representaciones de los Estados Unidos; Salud Carbajal, Comisionado de los Comités de las Fuerzas Armadas, Transporte e Infraestructura y Agricultura.

Por Guanajuato, la comisión estuvo conformada por la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo y los titulares de las Secretarías de Gobierno, Seguridad y Paz, Derechos Humanos y Economía, además del Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco.