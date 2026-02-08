Dictan sentencias y procesos contra presuntos extorsionadores en Irapuato y León

Guanajuato, Gto.- La Fiscalía General del Estado informó avances en investigaciones por delitos de extorsión agravada, con la obtención de sentencias condenatorias y vinculaciones a proceso contra presuntos responsables en hechos registrados en Irapuato y León.

En Irapuato, MIGUEL ARTURO “N” y LUIS JORGE “N” fueron sentenciados mediante un procedimiento abreviado, tras acreditarse su responsabilidad en un caso ocurrido en octubre de 2025. De acuerdo con la investigación, uno de los implicados ingresó a un negocio ubicado sobre el bulevar Solidaridad y entregó una nota con amenazas para exigir dinero, para después huir junto con su cómplice a bordo de una motocicleta.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron su detención y aseguraron indicios relevantes para la investigación. Posteriormente, ambos aceptaron su responsabilidad ante la autoridad judicial, lo que permitió que un juez emitiera la sentencia condenatoria.

En otro caso, ocurrido en León, la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de LUZ GABRIELA “N”, señalada por presuntamente extorsionar al propietario de un negocio en el barrio del Coecillo. Según las indagatorias, la imputada habría amenazado a la víctima para obligarla a ceder parte de sus propiedades, una camioneta y 200 mil pesos, monto que el afectado entregó por temor a sufrir represalias.

Asimismo, en León también fue vinculado a proceso EDUARDO “N”, acusado de extorsionar a un comerciante del mercado La Estrella. Las investigaciones establecen que el imputado exigía pagos mensuales en efectivo desde febrero hasta mayo de 2023.

La Fiscalía estatal señaló que, tras las denuncias, se integraron las carpetas de investigación correspondientes y se recabaron pruebas que permitieron presentar los casos ante un juez, quien determinó la vinculación a proceso de los imputados.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de delitos, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y combatir la extorsión en la entidad.