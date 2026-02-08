Rejoneador Guillermo Hermoso corta dos orejas en corrida por los 450 años de León

Con información y fotos: Juan José López Luna.

León, Guanajuato.- Con poco más de tres cuartos de entrada y un ambiente festivo, se realizó la tercera corrida del serial taurino en la plaza “La Luz”, como parte de los festejos por el 450 aniversario de la fundación de León. Aunque el cartel generaba expectativa entre los aficionados, el complicado juego del encierro de Xajay impidió un mayor lucimiento de los alternantes.

El rejoneador español Guillermo Hermoso de Mendoza fue el triunfador de la tarde al cortar dos orejas, impulsado por el entusiasmo del público. Desde su primer toro mostró dominio técnico y valor al ejecutar suertes de gran exposición, destacando el manejo de sus caballos y la colocación de banderillas en terrenos comprometidos. Sin embargo, falló con el acero y solo recibió salida al tercio.

Con su segundo astado, Hermoso de Mendoza enfrentó un toro que se aquerenció en tablas, lo que complicó la faena. Aun así, logró colocar banderillas con riesgo y remató con un certero rejón de muerte que provocó la petición de trofeos por parte del público.

Por su parte, Octavio García “El Payo” buscó refrendar sus actuaciones en plazas españolas con una faena que comenzó con verónicas de calidad. Posteriormente, ligó tandas de derechazos y naturales, aunque el toro mostró genio y terminó refugiándose en tablas. Cuando parecía tener asegurada una oreja, el matador falló con la espada y se retiró entre aplausos y algunas protestas.

En su segundo turno, el queretano volvió a destacar con el capote, pero el astado mostró medias embestidas y puso en aprietos al torero, quien nuevamente falló al momento de la estocada. Aunque contempló regalar un toro, finalmente desistió.

El tlaxcalteca Sergio Flores evidenció madurez y poderío ante su primero, al que sometió desde el capote y luego con muletazos de calidad que fueron reconocidos por el público. Sin embargo, al igual que sus compañeros de cartel, perdió el trofeo al fallar con la espada.

En su segundo ejemplar, Flores enfrentó un toro con sentido y escasa movilidad, por lo que optó por una lidia más técnica que artística. El mal comportamiento del burel provocó la desesperación de los asistentes, quienes pidieron su pronta muerte. El torero cumplió y fue despedido con aplausos.

Pese al irregular desempeño del encierro, dos toros fueron premiados con arrastre lento, en una tarde donde la afición respondió con buena asistencia dentro de los festejos taurinos por el aniversario de la ciudad.