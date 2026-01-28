Protegen salud de más de 44 mil peregrinos en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Gabriel Cortés Alcalá, Secretario de Salud, informó que este año se ha protegido la salud de más de 44 mil peregrinos, gracias a acciones como la distribución de insumos de desinfección por el personal de la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

El programa “Paso de Peregrinos a San Juan de los Lagos, Jalisco 2026”, tiene como finalidad principal salvaguardar la integridad física y la salud de los peregrinos y de la población guanajuatense.

Mediante acciones preventivas, de atención y vigilancia sanitaria en caminos, carreteras, lugares de descanso y pernocta.

El secretario de salud agregó que gracias a este trabajo interinstitucional se han brindado en el tema del fomento sanitario 319 pláticas sobre el manejo higiénico de alimentos, con una participación de mil 978 personas.

Mientras que en las charlas de saneamiento básico suman 212, con un total de mil 94 asistentes, además se han entregado entre los peregrinos 454 folletos relacionado con el fomento sanitario y manejo higiénico de los alimentos.

Como acción complementaria para salvaguardar a los peregrinos, la Secretaría de Salud ha entregado 487 frascos de plata coloidal, la cual se usa para desinfección de agua y alimentos.

También se hacen verificaciones y evaluaciones por el personal de manera presencial, con el propósito de difundir el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, así como identificar puntos de riesgo en las zonas de descanso y pernocta

Además, tienen lugar en establecimientos aledaños a estas zonas, donde se toman muestras de agua potable para su inspección higiénica, en caso de ser necesario se procede a la cloración de algunos depósitos.

Sumando entonces 70 verificaciones y 71 evaluaciones sanitarias, además han clorado 18 depósitos de agua, así como un total de 53 mil 169 litros de este vital líquido.

El secretario de salud recordó algunas recomendaciones para los peregrinos:

-Planear el recorrido con anticipación e informar a familiares o compañeros sobre la ruta y horarios.

-Utilizar ropa y calzado cómodos, visibles y adecuados a las condiciones climáticas.

-Mantenerse hidratados y consumir únicamente agua purificada.

-Evitar caminar o circular en condiciones de cansancio extremo.

-No ingerir bebidas alcohólicas o sustancias que alteren el estado de alerta.

-Acudir a las áreas designadas para descanso y pernocta.

-Solicitar atención médica ante cualquier malestar, lesión o síntoma de enfermedad.

-Mantener medidas de higiene personal, como lavado de manos y uso de sanitarios.

-Evita las quemaduras solares (Utiliza cremas con protección adecuada frente a los rayos UV y mantén la piel hidratada).

-Lávate las manos o utiliza gel antibacterial antes de ingerir alimentos y después de ir al baño.

-Consume alimentos enlatados o preparados al momento y de manera higiénica.

-No defeques al aire libre, hazlo en los sitios habilitados para ello.

*Para la población en general:

-Extremar precauciones al conducir, reduciendo la velocidad en zonas con presencia de peregrinos.

-Respetar señalamientos viales y dispositivos de seguridad instalados durante el operativo.

-Evitar obstruir caminos, carreteras o zonas de descanso.

-Apoyara los peregrinos de manera responsable, ofreciendo agua potable o alimentos en condiciones higiénicas.

-Reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes.

-Mantener limpias las áreas públicas y respetar el entorno.