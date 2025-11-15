Recuperan un millón de pesos en mercancía de tractocamión robado

San José de Iturbide, Guanajuato.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) lograron frustrar un robo de un tractocamión que contenía mercancía valuada en aproximadamente un millón de pesos, en la carretera federal 57, a la altura del municipio de San José Iturbide.

En el marco de la estrategia de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), los integrantes adscritos a la Comisaría Regional III, desplegaron un operativo ante el aviso del Sistema Estatal C5i, sobre la pérdida de comunicación con la unidad.

Se trató de un tractocamión Freightliner Cascadia, modelo 2022, color blanco, con placas del Estado de México, que transportaba una caja seca con artículos.

Los integrantes de las FSPE lograron ubicar la unidad sobre un camino de terracería, a un costado de la carretera en las inmediaciones de una estación de gas.

En coordinación con autoridades federales, fueron asegurados el tractocamión, la caja seca y su contenido: 19 tarimas con 20 piezas de tambor de rodamiento cada una, para un total de 280 piezas, con un valor aproximado de un millón de pesos.

El conductor fue localizado posteriormente sano y salvo, quien informó fue despojado de la unidad por dos hombres que se dieron a la fuga con el transporte.

El vehículo, la carga y los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en San Miguel de Allende, para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Paz reafirma el compromiso de proteger las carreteras de Guanajuato y garantizar que los productos lleguen a su destino.