Aumentan casos de diabetes en Guanajuato, es segunda causa de muerte

Guanajuato.- La diabetes tipo 2 es la segunda causa de muerte en los guanajuatenses. Tan sólo en el último trimestre de agosto a octubre, se registraron mil 190 diagnósticos de diabetes tipo 2. La Secretaría de Salud informó que cada año se registran más de 10 mil nuevos casos de diabetes tipo 2 en el estado.

Los grupos de edad más afectados son de 55 a 59 años en el caso de los hombres y 60 a 64 años en el caso de las mujeres. De acuerdo con el informe de vigilancia epidemiológica de diabetes tipo 2, poco más de tres cuartos de pacientes diagnosticados en México cuentan con un familiar directo que padece la misma enfermedad; ya sean antecedentes de padres que representan el 49 por ciento, o el 27 por ciento con hermanos.

Además de que, la hipertensión, la obesidad y la enfermedad renal crónica constituyen las causas de muerte que acompañan a la diabetes. El año pasado, el estado tuvo 6 mil 126 defunciones.

La discapacidad visual es una característica común, ya que una tercera parte de diabéticos manifestó presentar retinopatía diabética, que puede provocar desde visión borrosa hasta perderla por completo.

En 2024 se detectaron 785 casos de diabetes, subiendo a 405 más en 2025, pese a que la secretaría de salud estatal ha insistido en tener el primer lugar nacional de Índice de Calidad de Atención de la Diabetes durante más de 5 años consecutivos.