Recuerdan a Ibargüengoitia a 98 años de su nacimiento en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- A 98 años de su natalicio, el escritor Jorge Ibargüengoitia, oriundo de esta ciudad, fue recordado en una ceremonia realizada en la secundaria que lleva su nombre.

El cronista de la ciudad, Eduardo Vidaurri Aréchiga, y el director de la Casa de la Cultura, encabezaron el homenaje, en el que participaron estudiantes y docentes.

Alumnos y alumnas armaron un periódico mural para honrar al personaje que le da nombre a su escuela y comentaron sus impresiones sobre la lectura que han hecho a libros del autor.

Los funcionarios, en tanto, hicieron una reseña biográfica del escritor, comentaron que fue un hombre de escritura cáustica y la parte de ella se centró en abordar desde la literatura a Guanajuato en su calidad de “Cuévano”.

Ambos invitaron a estudiantes a leer más a Ibargüengoitia y disfrutar una obra de humor que retrata desde la literatura a esta ciudad.

Jorge Ibargüengoitia nació en la ciudad de Guanajuato el 22 de enero de 1928. Él mismo escribió: “Mi padre y mi madre duraron veinte años de novios y dos de casados. Cuando mi padre murió yo tenía ocho meses y no lo recuerdo. Por las fotos deduzco que de él heredé las orejas.”

Publicó novela, cuento, artículos periodísticos y teatro. Entre las más relacionadas con Guanajuato y su entorno están “Las Muertas” -que hace referencia al caso de las Poquianchis-, “Los pasos de López”, “Dos crímenes” y, sobre todo, “Estas ruinas que ves”.

El escritor vivió en el rancho de San Roque, ubicado al sur de la ciudad de Irapuato, en la primera mitad de la década de 1950. Fue a raíz de una visita a la ciudad de Guanajuato que decidió dejar de escribir teatro y hacer novela.

Ibargüengoitia murió en un accidente aéreo en 1983, cuando el Vuelo 11 de Avianca cayó cerca del aeropuerto de Barjas, de Madrid, España.