Niña y adulto mayor entre los 8 heridos por accidente en Panamericana

Apaseo el Grande, Guanajuato.- A la altura de Rancho Nuevo, un choque múltiple dejó al menos 8 lesionados en código verde, entre los que se presume, hay 5 peregrinos de CDMX, dos de ellos fueron identificados como una niña de 8 años y un adulto mayor. El hecho, ocurrió sobre la carretera Panamericana en el tramo entre Apaseo el Grande y Celaya. Se involucraron 2 vehículos de transporte de personal y una camioneta.

Según los primeros reportes, un camión impactó a una vagoneta de transporte de personal y causó que ésta golpeara a una camioneta donde iban peregrinos de la Ciudad de México. La camioneta de sanjuaneros se dañó en la parte trasera, mientras que el choque afectó mayormente a la vagoneta, que se encontraba en medio de los otros vehículos. Por su parte, el camión no registró grandes pérdidas, sólo en el parachoques.

Los paramédicos evaluaron la salud de los implicados, contando 8 personas lesionadas, sin embargo, no requirieron atención médica hospitalaria. De acuerdo con la información preliminar, la niña se encontró fuera de riesgo.