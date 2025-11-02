Recortan presupuesto a hospitales, entre ellos a niños y cáncer

Guanajuato.- El diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba, informó que varios hospitales tendrán un recorte en su presupuesto, entre ellos el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Cardiología, por mencionar algunos.

El legislador expresó que “seguirá la crisis en el Hospital Infantil de México con un recorte de 935 millones en el presupuesto que se discute la próxima semana en @Mx_Diputados ¡Queremos alertar que los Institutos Nacionales de Salud seguirán teniendo menos recursos para 2026!”.

El diputado, dijo que el recorte al presupuesto en salud es de 10 mil millones en conjunto para el año 2026 “como han advertido los 45 médicos del Hospital Infantil de México que denunciaron la falta de insumos para realizar cirugías, estas instituciones brindan atención a la población de todo el país que viaja a la Ciudad de México en busca de servicios de alta especialidad. En consecuencia, ¡representan la única opción de tratamientos para miles de personas en situación de pobreza y alta marginación!”

Recortes para 2026:

El Hospital Infantil de México tendrá 935 millones menos que en 2024, es decir, un recorte del 29%

El Instituto Nacional de Cancerología tendrá mil millones menos, es decir, un recorte del 32%

El Instituto Nacional de Cardiología tendrá 937 millones menos, es decir, un recorte del 31%

El Hospital General de México tendrá 1,600 millones menos, es decir, un recorte del 24%

