Adultos mayores del DIF Irapuato disfrutan de la Feria del Alfeñique

Irapuato, Guanajuato.- El Sistema DIF Irapuato llevó a cabo la actividad “Reviviendo Tradiciones”, en la que 21 personas adultas mayores bajo resguardo disfrutaron de una visita especial a la Feria del Alfeñique, en la Plaza del Comercio Popular.

Durante esta salida recreativa, las y los adultos mayores pudieron recorrer los puestos de alfeñiques, admirar los altares de muertos y revivir momentos llenos de memoria, color y tradición, recordando lo valioso que es mantener vivas las costumbres que dan identidad a las familias mexicanas.

Esta experiencia permitió estimular la memoria, los sentidos y las emociones de las personas mayores, fortaleciendo su sentido de pertenencia, identidad cultural y lazos afectivos con la comunidad.

La actividad, organizada por la Unidad de Atención Integral a la Violencia, forma parte del trabajo permanente del DIF Irapuato para fomentar la convivencia social, el envejecimiento activo y la integración comunitaria, elementos clave para el bienestar físico y emocional de este sector.

Asimismo, se garantizó la atención, seguridad y acompañamiento durante toda la jornada, asegurando que cada participante disfrutara del recorrido con comodidad y tranquilidad.

Con acciones como esta, el Sistema DIF Irapuato reafirma su compromiso de servir con amor, respeto y esperanza, impulsando programas que promueven la alegría, la inclusión y la preservación de nuestras raíces.

Porque en Irapuato, cuando honramos nuestras tradiciones, fortalecemos el corazón de nuestra comunidad.