Adultos mayores del DIF Irapuato disfrutan de la Feria del Alfeñique

Como parte de la actividad “Reviviendo Tradiciones”, 21 personas bajo resguardo recorrieron la feria en la Plaza del Comercio Popular

Redacción Notus2 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El Sistema DIF Irapuato llevó a cabo la actividad “Reviviendo Tradiciones”, en la que 21 personas adultas mayores bajo resguardo disfrutaron de una visita especial a la Feria del Alfeñique, en la Plaza del Comercio Popular.

Durante esta salida recreativa, las y los adultos mayores pudieron recorrer los puestos de alfeñiques, admirar los altares de muertos y revivir momentos llenos de memoria, color y tradición, recordando lo valioso que es mantener vivas las costumbres que dan identidad a las familias mexicanas.

Esta experiencia permitió estimular la memoria, los sentidos y las emociones de las personas mayores, fortaleciendo su sentido de pertenencia, identidad cultural y lazos afectivos con la comunidad.

La actividad, organizada por la Unidad de Atención Integral a la Violencia, forma parte del trabajo permanente del DIF Irapuato para fomentar la convivencia social, el envejecimiento activo y la integración comunitaria, elementos clave para el bienestar físico y emocional de este sector.

Asimismo, se garantizó la atención, seguridad y acompañamiento durante toda la jornada, asegurando que cada participante disfrutara del recorrido con comodidad y tranquilidad.

Con acciones como esta, el Sistema DIF Irapuato reafirma su compromiso de servir con amor, respeto y esperanza, impulsando programas que promueven la alegría, la inclusión y la preservación de nuestras raíces.

Porque en Irapuato, cuando honramos nuestras tradiciones, fortalecemos el corazón de nuestra comunidad.

Redacción Notus2 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información