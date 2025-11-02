“Noche de terror”, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Una jornada violenta se registró en Irapuato durante las últimas horas, tres ataques armados dejaron tres muertos y varios heridos por impactos de bala.

El Barrio de Guadalupe fue el escenario de dos de los ataques que al parecer acontecieron de manera simultánea; en una vecindad de la calle Casuarina una madre y un hijo fueron asesinados, además se habla también de un hombre privado de la libertad familiar de los occisos.

El otro atentado ocurrió en la calle Parra del mismo Barrio, ahí hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon en contra de tres personas dejando un hombre sin vida; las otras dos personas quedaron tiradas en el lugar y posteriormente trasladadas a un hospital para recibir atención médica en un hospital.

El último evento se realizó en la colonia 12 de Diciembre en la esquina confirmada por la calle Cosmopolitan y Cafetales ahí, una vivienda fue rafagueda a balazos, dejando vidrios rotos y casquillos en el piso, no se reportaron ninguna persona herida o muerta en este ataque.

Así, la ciudad de Irapuato vivió una “noche de terror” en donde las sirenas de los cuerpos de emergencia se escucharon en repetidas ocasiones, además los elementos de la Fiscalía General del Estado han abierto tres carpetas de investigación sobre los sucesos y determinarán si estos sucesos están relacionados uno con otro.