Escuela Miguel Hidalgo tendrá techado y plaza cívica

Huanímaro, Guanajuato.- Después de años de gestiones y solicitudes sin respuesta, la comunidad educativa de la primaria Miguel Hidalgo, en la comunidad de Cora, verá finalmente hecha realidad una obra largamente esperada: la construcción de un techado y una plaza cívica, acciones que fortalecerán la infraestructura escolar y mejorarán las condiciones para las y los alumnos.

Autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Laura Villalpando, informaron que este proyecto fue posible gracias al desbloqueo de trámites y validaciones que durante administraciones anteriores impedían su ejecución.

Desde la pasada administración y con el respaldo de la actual presidenta municipal, se logró destrabar el proceso para validar, aprobar y asignar los recursos necesarios, respondiendo así a una demanda histórica de la comunidad.

La obra fue avalada por el Ayuntamiento, con el respaldo mayoritario de nueve regidores, lo que permitió autorizar los recursos y avanzar en la planeación técnica. Desde la Dirección de Obras Públicas se destacó que la validación del proyecto representó un reto importante, particularmente en el caso del techado, ya que este tipo de estructuras requiere cálculos y estudios estructurales precisos para garantizar la seguridad de las niñas y los niños.

El esfuerzo fue resultado del trabajo conjunto entre autoridades, docentes y padres de familia. Desde 2022, diversas mesas directivas escolares realizaron gestiones constantes para lograr este objetivo, aportando cada una su “granito de arena” hasta concretar el proyecto.

Para la ejecución de ambas acciones se destinará una inversión total de 971 mil 846 pesos, que se desglosa de la siguiente manera: 481 mil 210 pesos para la construcción del techado y 491 mil 676 pesos para la plaza cívica, así lo informó el director de obras públicas Oasis Mozcot.

En el caso del techado, se contempla la instalación de más de dos toneladas de acero, así como 152.73 metros cuadrados de lámina acústica, diseñada para reducir el ruido durante la lluvia. Además, se colocarán 24 metros lineales de canaleta para el adecuado desalojo del agua pluvial.

Respecto a la plaza cívica, se construirá un firme de concreto de 260 metros cuadrados, 66.4 metros lineales de guarniciones y se aplicarán 20 metros cuadrados de pintura para tráfico, que incluirá señalización y elementos gráficos.

Con estas obras, la primaria Miguel Hidalgo contará con espacios dignos y seguros para el desarrollo de actividades cívicas, deportivas y recreativas, marcando un avance significativo en beneficio de la educación y el bienestar de la niñez de la comunidad de Cora.