Reconocen a servidores públicos por desempeño y bienestar laboral en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presidió la ceremonia de la entrega de Estímulos al Desempeño y Bienestar Laboral 2025.

El objetivo este programa es refrendar el compromiso del Gobierno de la Gente con la salud, el bienestar y el desarrollo profesional de su personal. De manera simbólica se entregaron reconocimientos a 34 personas que representan el esfuerzo colectivo de sus instituciones.

La evaluación del desempeño mide habilidades profesionales, actividades cotidianas, participación en capacitación y acreditación en programas de salud física.

“Hoy estamos muy emocionados por reconocer a quienes son el corazón de este Gobierno de la Gente; quienes laboran de manera comprometida. Siempre están listos para brindar lo mejor de ustedes”, dijo la Gobernadora.

Por eso, hoy celebramos ese esfuerzo, dedicación y pasión que le ponen a todo, agregó Libia Dennise.

El servicio público es un compromiso permanente, al que se le pone el corazón a cada una de sus acciones, y por eso, es importante reconocer su servicio que prestan a Guanajuato, enfatizó.

“Su trabajo no pasa desapercibido, ya que ustedes inspiran a seguir laborando con pasión, vocación y dedicación”, añadió la Gobernadora.

Libia Dennise resaltó que este año se ha trabajado para cuidar la salud y el bienestar de las y los servidores públicos de nuestro gobierno. Durante el 2025 se implementó un Plan de Calidad de Vida que incluyó evaluaciones médicas, seguimiento por nutriólogos y activadores físicos.

Se realizaron estudios preventivos como mastografías, ultrasonidos mamarios y pruebas de antígeno prostático, contribuyendo a una cultura de salud integral. También se impulsaron iniciativas como “200 Latidos por la Gente”, que fomenta la donación voluntaria de sangre, un gesto que salva vidas.

También se organizó la competencia “Ganemos la Carrera Contra el Cáncer de Mama”, que en su cuarta edición, reunió a más de 2 mil personas entre familias y servidoras y servidores públicos, promoviendo la prevención, el autocuidado y la convivencia saludable.

En total, este año se invirtieron 5.6 millones de pesos en acciones de salud y bienestar, con 6 mil 550 intervenciones realizadas.

Promover ambientes laborales sanos y fortalecer las capacidades de quienes integran la administración pública, siempre se reflejará directamente en la atención que recibe la ciudadanía, agregó la Gobernadora.

“Quiero pedirles que sigan siendo ese rostro amable que refleje el sentir de esta administración, cercano a la gente y que escuche y mejore todos los días”, puntualizó la Gobernadora.

En este evento se contó con la participación del Secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda; quien reconoció a las y los servidores públicos que lograron estos estímulos, además de invitarlos a que sigan mostrando pasión a sus actividades.

Además, se tuvo una conferencia magistral a cargo de Sergio Nava, sobre desarrollo humano y liderazgo positivo.