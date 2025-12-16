Inauguran urbanización del circuito Luis Donaldo Colosio en Laguna Larga de Cortés

Pénjamo, Guanajuato.- Este lunes, en la localidad de Laguna Larga de Cortés, se llevó a cabo el evento de inauguración de la urbanización del circuito Luis Donaldo Colosio, una obra que marca un antes y un después para esta comunidad del municipio de Pénjamo.

El acto fue encabezado por la presidenta municipal Yozajamby Molina, quien estuvo acompañada por su madre, la presidenta honoraria del DIF Municipal, así como por habitantes de la localidad, quienes atestiguaron el cambio positivo que hoy se refleja en uno de los accesos más importantes al jardín y al kiosco, espacios centrales de la vida comunitaria.

La obra consistió en la construcción de 177 metros lineales de calle, con trabajos integrales que incluyeron la preparación del terreno con capas de subrasante y base, la colocación de losa de concreto hidráulico, banquetas estampadas y guarniciones, así como la modernización de los servicios básicos mediante la instalación de líneas de agua potable y drenaje sanitario, descargas domiciliarias y alumbrado público con luminarias LED, lo que garantiza una vialidad más segura, funcional y digna para las familias de la localidad, además de mejorar la imagen urbana y la movilidad peatonal y vehicular.

Durante su mensaje, la presidenta municipal Yozajamby Molina destacó el impacto social de esta obra y compartió un mensaje emotivo con la comunidad: “Esta calle no solo es concreto y tubería; es un compromiso cumplido con la gente de Laguna Larga de Cortés. Aquí está el reflejo de un gobierno que camina de la mano con su gente, que entiende sus necesidades y que trabaja para que cada comunidad tenga espacios dignos, seguros y llenos de vida”.

Con una inversión de 2 millones 861 mil 038 pesos, esta urbanización representa un paso firme hacia el desarrollo ordenado de la localidad, fortaleciendo la conectividad, la seguridad y el bienestar de sus habitantes, y reafirmando la visión de un gobierno municipal cercano, sensible y comprometido con el progreso de todas las comunidades de Pénjamo.