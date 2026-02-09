Reconocen a profesor de la UG con premio internacional por investigación en sistemas eléctricos

Salamanca, Guanajuato.- El Dr. Alejandro Pizano Martínez, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Guanajuato (UG), recibió el Premio MPCE al Mejor Artículo en 2024, denominado MPCE Best Paper Award 2024, otorgado por la revista internacional Journal of Modern Power Systems and Clean Energy (MPCE).

Esta distinción se otorgó por el artículo “Two-stage Transient-stability-constrained Optimal Power Flow for Preventive Control of Rotor Angle Stability and Voltage Sags”, en el que se presenta como un Flujo Óptimo de Potencia incorpora consideraciones de estabilidad transitoria en dos etapas, orientado al control preventivo del ángulo del rotor y de las caídas de tensión. En términos prácticos, esta metodología permite que los sistemas eléctricos anticipen posibles problemas dinámicos y continúen operando de manera segura y eficiente.

El trabajo fue desarrollado de manera conjunta con Jorge Uriel Sevilla Romero, de la Universidad Veracruzana; Claudio Rubén Fuerte Esquivel, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y Reymundo Ramírez Betancourt, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

El artículo propone una metodología avanzada para mejorar la seguridad y estabilidad de las redes eléctricas, mitigando el impacto de fallas críticas y evitando la pérdida de sincronismo en plantas de generación, así como caídas de voltaje, fenómenos que pueden derivar en interrupciones severas del suministro eléctrico y en la desconexión masiva de centros de carga.

La propuesta combina principios de teoría de conjuntos convexos, optimización no lineal, sensibilidades de trayectorias dinámicas y análisis de estabilidad transitoria de sistemas eléctricos, logrando soluciones computacionalmente eficientes y con aplicación potencial en sistemas reales.

El trabajo fue publicado en MPCE, Vol. 12, No. 5, y seleccionado como el mejor artículo entre los trabajos publicados en 2024, destacando por su impacto científico, rigor metodológico y relevancia práctica para la operación segura de redes eléctricas modernas, particularmente aquellas con alta penetración de energías renovables.

Entre las principales aplicaciones e impactos del estudio se encuentran: la planeación y operación segura de sistemas eléctricos de potencia; la prevención de apagones causados por disturbios severos, como fallas y cortocircuitos; y la integración de energías renovables, donde la estabilidad del sistema es más crítica. Asimismo, provee herramientas de apoyo para que los operadores de red determinen acciones preventivas de seguridad.

El Dr. Alejandro Pizano Martínez es Profesor-Investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Campus Irapuato-Salamanca de la UG. Es Doctor en Ingeniería Eléctrica, con líneas de investigación en operación óptima y control, estabilidad y análisis de seguridad dinámica de redes eléctricas inteligentes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel I; autor de diversos artículos en revistas internacionales indexadas; y colaborador en proyectos de investigación afines a estas áreas.