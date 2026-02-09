Se incendia Yonque en carretera Guanajuato-Silao

Guanajuato, Guanajuato.- Un incendio en el yonque ubicado en la comunidad San José de Tránsito, aledaña a la carretera libre Guanajuato-Irapuato se registró cerca del mediodía. Los primeros reportes indican que varios vehículos fueron consumidos por las llamas, los bomberos de Guanajuato continúan trabajando para mitigar el fuego.

El Heroico Cuerpo de Bomberos y los Bomberos SIMUB atendieron el reporte del incendio, que se propagó afectando a varios vehículos dentro de la pensión, consumiendo también gran parte del pastizal y árboles aledaños a la carretera.

Hasta el momento no se ha emitido información oficial sobre los daños generados, no obstante, se espera que en el transcurso del día se de a conocer el dato. Las autoridades piden a los ciudadanos evitar la zona, y de no ser posible, circular con precaución.