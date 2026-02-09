Se incendia Yonque en carretera Guanajuato-Silao

Los bomberos de Guanajuato continúan trabajando para mitigar el fuego que dejó varios vehículos consumidos en San José de Tránsito

Redacción Notus9 febrero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Un incendio en el yonque ubicado en la comunidad San José de Tránsito, aledaña a la carretera libre Guanajuato-Irapuato se registró cerca del mediodía. Los primeros reportes indican que varios vehículos fueron consumidos por las llamas, los bomberos de Guanajuato continúan trabajando para mitigar el fuego.

El Heroico Cuerpo de Bomberos y los Bomberos SIMUB atendieron el reporte del incendio, que se propagó afectando a varios vehículos dentro de la pensión, consumiendo también gran parte del pastizal y árboles aledaños a la carretera.

Hasta el momento no se ha emitido información oficial sobre los daños generados, no obstante, se espera que en el transcurso del día se de a conocer el dato. Las autoridades piden a los ciudadanos evitar la zona, y de no ser posible, circular con precaución.

Redacción Notus9 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información