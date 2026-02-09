Sheinbaum y Trump “se enfrentan” por el show de Bad Bunny

México.- El show de Bad Bunny durante el medio tiempo del Super Bowl dejó ver el choque de declaraciones entre los dirigentes de Estados Unidos y México. Claudia Sheinbaum defendió al artista y apoyó su mensaje de unión americana, contrastando con Donald Trump, que lo calificó como “una bofetada” a la soberanía y poder de la nación estadounidense.

Levantando las banderas de países latinos, el Conejo Malo cantó sus éxitos en español a un público en su mayoría de habla inglesa, causando molestia en los espectadores. Con símbolos representativos de la comunidad latina en todo el espectáculo, el puertorriquense apeló a la unión e identidad, recordando que América no sólo es Estados Unidos.

Inmediatamente, Trump expresó mediante tweets su desaprobación:

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo entero”.

Mientras que Sheinbaum respondió que “en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor”, usando la mañanera como medio para exaltar el esfuerzo del artista. “Muy interesante que haya cantado en español… y que el mensaje sea de unión de todo el continente americano”.