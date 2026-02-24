Abanderan 43 escoltas en Irapuato por el Día de la Bandera

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades del Gobierno de Irapuato llevó a cabo el abanderamiento de 43 escoltas de instituciones educativas, además de guardar un minuto de silencio en memoria de las y los elementos de seguridad que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber este domingo 22 de febrero, al defender a la patria ante la situación de inseguridad que enfrenta el país.

Autoridades municipales, estudiantes y asistentes rindieron homenaje con respeto y solemnidad.

Las escoltas que fueron abanderadas, pertenecen a los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, quienes participaron en una ceremonia realizada en el patio de la Presidencia Municipal, en el marco del Día de la Bandera, que se celebra este 24 de febrero.

Durante su mensaje, la presidenta municipal, Lorena Alfaro, recordó la importancia de que las y los mexicanos se mantengan unidos y trabajen en conjunto por el bienestar común.

“Amar a México no es solo sentir orgullo, es demostrarlo todos los días con nuestras acciones: construyendo paz desde nuestros hogares, desde nuestras colonias y, por supuesto, desde nuestras escuelas; es respetar las reglas, valorar nuestras tradiciones y honrar nuestra historia”, expresó.

Por su parte, Joyce Guerrero Barajas, directora de Educación y Juventudes, destacó que estas acciones buscan fortalecer los valores cívicos y fomentar en las y los estudiantes el respeto y amor por la patria, así como transmitir ese mensaje a sus familias y amistades.

“Queridas niñas, niños y jóvenes integrantes de las escoltas: recibir la Bandera Nacional es un honor que implica disciplina, compromiso y amor por nuestra patria. Ustedes son ejemplo para sus compañeros y representan los valores que queremos fortalecer en nuestras escuelas y en nuestra comunidad”, resaltó.