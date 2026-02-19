Reconocen a hombres y mujeres del Ejército Mexicano en su día

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades federales, estatales e irapuatenses, estas últimas encabezadas por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, celebraron el Día del Ejército Mexicano durante su 113 aniversario de fundación.

Durante el evento, honraron a las mujeres y hombres del Ejército Mexicano, por su vocación de servicio, entrega y compromiso permanente con la seguridad y estabilidad del país, así como en Guanajuato e Irapuato.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora del Estado de Guanajuato, agradeció la presencia cotidiana que tiene el Ejército Mexicano en Guanajuato, la cual se expresa con el trabajo coordinado con autoridades locales y la sociedad, así mismo reconoció la calidad humana que distingue a las y los soldados de México.

“Detrás de cada uniforme hay una historia personal de disciplina y sacrificio, hay un rostro que refleja horas de entrenamiento y el peso de la responsabilidad, pero sobretodo al ver un uniforme vemos el profundo honor y convicción de servir una nación”, destacó.

El General de Brigada de Estado Mayor, Jorge Pedro Nieto Sánchez, comandante Interino de la Décimo Segunda Región Militar, refrendó el compromiso del Ejército Mexicano, pues en la actualidad existen nuevos retos y riesgos, por lo que se tiene más que aportar para cuidar y defender en el cumplimiento de las misiones constitucionales.

“Estamos conscientes de la responsabilidad que confrontamos como institución armada de México, conjuntando esfuerzos con la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, y la Armada de México, sirviendo a la nación en cualquier circunstancia con los recursos humanos, logísticos, financieros, legales y tecnológicos que disponemos”, resaltó.

El Ejército es de las y los mexicanos, una institución que contribuye a mantener la armonía, la paz y seguridad de la sociedad.