“Mañanera del Pueblo”: Claudia Sheinbaum en Región Militar de Irapuato

La mañanera que se va a realizar en las instalaciones de la XII Región Militar en la que sólo se estaría permitiendo el acceso a quienes logren acreditarse o bien sean invitados

Redacción Notus19 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aparte de ofrecer la llamada Mañanera del Pueblo que se va a realizar en las instalaciones de la XII Región Militar en Irapuato, va a inaugurar el CBTIS 292 de León, Guanajuato.

De acuerdo a la gira del viernes, emitida por el Gobierno Federal, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo estará a las 7:30 horas de este viernes en la Doceava Región Militar, sin que se detalle si va a llegar un día antes, o cómo va arribar a Irapuato.

Al igual el acceso para el ingreso, será restringido y sólo aquellos a los que tengan invitación o participación podrán acceder a este lugar resguardado por el Ejército Mexicano; acto seguido a las 11:15 horas estaría en la inauguración del CBTIS 292 en León.

